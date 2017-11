NRK har fått 540 klager på «nazifisk»-kommentar om Christian Tybring-Gjedde

Flere hundre nordmenn reagerer på at Frp-politikeren ble omtalt som en «nazifisk» i humorprogrammet «Nytt på nytt».

Totalt 540 nordmenn har klaget NRK-programmet «Nytt på nytt» inn for Kringkastingsrådet etter Christian Tybring-Gjedde (Frp) ble omtalt som en «nazifisk», skriver Medier24.

Klagerne mener kommentaren om Christian Tybring-Gjedde er et overtramp.

Dette skjedde under en oppgave hvor deltakerne i programmet skulle sette sammen ulike ord. Blant valgene var både «fisk» og «nazi», og Johan Golden satte da sammen ordet «nazifisk».

– Hva er nazifisk? spurte programleder Bård Tufte Johansen.

– Christian Tybring-Gjedde, sa Golden.

De som klager på programmet mener blant annet at uttalelsen er et overtramp, at den er ubalansert og uakseptabel. Sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet tror mange av klagene kommer som en følge av at Hege Storhaug tok opp tema i en artikkel på Rights.no, hvor hun også la ved en lenke der folk kunne sende klage til Kringkastingsrådet.

I tillegg har NRK mottatt totalt 167 klager på at «Nytt på nytt» lot fem barn synge «Fy faen». Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, ser frem til en diskusjon om sakene i Kringkastingsrådet:

– Som vi vet, så skal satirens rammer være vide og det skal være brodd - og det skaper noen ganger reaksjoner. Så vil det noen ganger komme en diskusjon om vi har truffet eller ikke og den diskusjonen ser jeg fram til, sier Kalbakk.



Medier24 har forsøkt å kontakte Tybring-Gjedde uten hell.



