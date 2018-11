Oslo brann- og redningsetat raser mot Virke etter annonse i avis

En annonse fra Virke med bilde av en brannbil vekker harme hos Oslos kommunale brannvesen.

I den helsides annonsen som ble publisert i Dagens Næringsliv lørdag 17. november, bruker Virke en brannbil for å fremme et budskap om at 350-kronersgrensen må fjernes - den såkalte tollfri-grensen på 350 kroner for innførsel av varer fra utlandet.

Les også: Grensen for momsfritak på netthandel beholdes

Slik ser hele annonsen til Virke i DN ut.

Forventer at det fjernes

Noen uker før annonsen kom på trykk ble Oslo brann- og redningsetat kontaktet med en forespørsel om å fotografere en brannbil som kunne brukes i annonsen.

- Jeg sa klart og tydelig fra til Virkes fotograf den 6. november, både på e-post og telefon. Brannvesenet er nøytrale, og skal ikke brukes i kommersielle eller politiske kampanjer, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat til Nettavisen.

Hovtun gikk også ut på sin egen Facebook-side for å lufte sin sterke mening, etter at han oppdaget annonsen i lørdagens utgave av Dagens Næringsliv.

Han forteller at han ikke hørte noe etter 6. november, og dermed trodde at Virke ville droppe ideen med en brannbil.



- Jeg ble ringt opp av en fotograf som sa han jobbet på vegne av Virke. Da sa jeg at det ikke skulle brukes noe bilde, fordi det er ugreit mot brannvesenet. Vi skal ikke bli brukt i en slik sak, forteller Hovtun.

Annonsen har ikke bare figurert i DN, men også i sosiale medier. Hovtun er krystallklar på hva Virke må gjøre snarest mulig.

Les også: Et nådestøt fra regjeringen

- Jeg forventer at de fjerner alle spor av brannvesenet i denne kampanjen. En beklagelse er ikke så viktig. Det holder for oss at de fjerner materialet så fort som mulig, sier informasjonssjefen.

- Ikke vært i direkte kontakt med oss

Virke mener selv at de ikke hørte noe fra Hovtun i starten av november.

- Han var ikke i direkte kontakt med oss for noen uker siden. Dette dreier seg om rettigheter for bruk av bilder, og det er håndtert av reklamebyrået McCann. De vil svare på spørsmål videre om denne saken, sier kommunikasjonssjef Martha Haukaas til Nettavisen.

Hovtun forteller at han kontaktet Virke så fort som mulig etter at DN-annonsen var ute, men at han lørdag ikke hadde fått et svar fra organisasjonen.

Les også: 350-kronersgrensen viktig for KrF i budsjettforhandlingene

Men søndag ettermiddag tikket det inn en melding i Facebook-innlegget til informasjonssjefen fra nettopp Haukaas:

- Vi heier selvsagt på brannvesenet og vil ha en god relasjon til dere! Det er en fotograf engasjert av reklamebyrået som ble benyttet som kontaktet dere, og da dere takket nei til at biler kunne fotograferes kjøpte de et bilde av NTB med rettigheter for kommersielt bruk og har fulgt betingelsene fra NTB.

- Det vi ønsker å få frem med kampanjen er at 350 kroners-grensen går utover norsk verdiskapning, både arbeidsplasser og kommunale skatteinntekter fra det, i tillegg til det direkte provenytapet til staten, skriver Haukaas videre.

Se hele svaret under:

Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat sier at Virke også har tatt kontakt på e-post, der de sier at de ikke har planer om videre bruk av bildet.

- Det er jeg glad for, sier Hovtun.

Nettavisen har vært i kontakt med reklamebyrået McCann og forelagt flere spørsmål. De sier at de vil komme med svar så fort det lar seg gjøre.

Mest sett siste uken