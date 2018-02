Seertallene halvert for Ylvis-brødrene på TVNorge

Mens TV 2 er skuffet over «Ramm og Tørnquist».

«Stories from Norway» fikk en kanonstart forrige uke. Premieren samlet 479.000 seere på TVNorge.

Mandag var programmet med brødrene Bård og Vegard Ylvisåker tilbake. Det var ikke like populært.

Programmet, der de tok for seg Justin Biebers besøk i Norge, samlet «bare» 235.000 seere, viser tall fra kanalen.

– «Stories from Norway» går en del ned fra premieren. Men her kan vi ikke felle en dom ennå, skriver kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i TVNorge og Discovery Networks i en Epost til Nettavisen.

– Kjempestart» for «Danskebåten»

Han påpeker at totaltallene for første episode er nå på 800.000 seere. Det inkluderer opptakseeing, repriser og digitalseing.

– Så vi ser nok høyere tall på Bieber-episoden gjennom uken. Husk at dette er bare de lineære TV-tallene, fortsetter han.

Serien «Danskebåten» hadde premiere på TVNorge mandag. Programmet samlet 267.000 seere. Det omtaler Skoland i TVNorge som en «kjempestart».

Skuffet over «Ramm og Tørnquist»

Konkurrenten TV 2 setter nå inn støtet etter at vinter-OL er over på Discovery-kanalene. Hele tre premierer ble servert seerne mandag kveld.

– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med premieren på «Åsted Norge». 445.000 seere i dagens TV-marked er et formidabelt tall. Dette programmet har blitt en «bauta» på TV 2, skriver programdirektør Jarle Nakken i TV 2 i en Epost til Nettavisen.

FENGER FÆRRE: Seertallene til Morten Ramm og Einar Tørnquist er ikke noe å skrive hjem om.



For «Ramm og Tørnquist redder Norge» gikk det ikke like bra. Premieren på sesong to samlet 158.000 seere. Det er ned fra 291.000 seere på premieren i april 2016.

– Seertallene for Ramm og Tørnquist er vi naturlig nok skuffet over. Dette er veldig gode programmer, som vi regner med at vi treffe flere og flere seere i ukene som kommer, skriver programdirektøren.

Matprogrammet «Bra godt» med Klaus Sonstad i spissen samlet 83.000 seere.

