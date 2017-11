Sex-trakassering i TV 2: Kritikken hagler mellom tidligere TV 2-topper

Tidligere topper i TV 2 er uenig i hva man kan si og ikke si om seksuell trakassering i kanalen.

- Dette vil jeg karakterisere som skivebom, sier TV 2s tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy om kritikken fra tidligere TV 2-sjef Alf Hildrum.

Indrøy har de siste dagene kritisert TV 2 sportsredaktør Vegard Jansen Hagen for å visst mer om trakasseringen i TV 2 enn han informerte om (les egen sak) og kritisert dagens TV 2 ledelse for hvordan de håndterte en trakassert ansatt i etterkant (les egen sak).

FÅTT MYE KRITIKK: Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

- Noen trenger støtte



- Alle disse sakene var behandlet og løst i min tid som sjef eller tidligere. Nåværende ledelse har derfor ikke noe ansvar for det, sier Alf Hildrum til NTB.

Indrøy mener det er forunderlig at Hildrum rykker ut og kritiserer ham nå. Det er flere dager siden Indrøy begynte å snakke om sextrakassering i TV 2. Det nye lørdag, var at Indrøy kritiserte dagens toppledelsen i TV 2 for deres håndtering.

- Jeg tror han går ut slik fordi noen trenger støtte, sier Indrøy uten å ville si hvem «noen» er.

- Utidig og uriktig

Hildrum sier: - Det er utidig og uriktig av Rune Indrøy å gå ut slik han her gjør. Som mangeårig betrodd direktør og medlem av ledergruppen vet Rune at saker ofte er mer kompliserte enn det ledelsen kan informere om. Og også i personalsaker har ledelsen taushetsplikt.

Til dette svarer Indrøy at den aktuelle saken i TV 2s sportsredaksjon aldri hadde kommet for dagen hvis ikke han hadde tatt tak i saken.

- Hvis jeg ikke hadde slått alarm den gang kvinnen kom til meg, så ville dette aldri blitt ryddet opp i. I motsetning til veldig mange andre som hadde ansvar for dette, så var det jeg som stoppet denne personen som var ansatt i TV 2, og klarte å få ham ut, sier Indrøy og legger til.

- Jeg har ikke kritisert Alf Hildrum. Tvert imot roste jeg ham fordi han var med å aksjonere da den kvinnelige medarbeideren kom og fortalte hva hun hadde vært utsatt for.

