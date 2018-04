Spotify skrur opp prisene

Strømmegiganten vil ha bedre betalt for musikken.

Til uken endrer Spotify abonnmentsprisene. Fra 1. mai koster Premium-abonnement 109 kroner, opp fra dagens 99 kroner.

Familieabonnementet øker fra 149 til 169 kroner, mens studentabonnement økes fra 49 til 54 kroner.

– Dette bidrar til at vi kan fortsette å gi deg den aller beste musikktjeneste, begrunner selskapet i en E-post som er sendt ut til alle abonementer torsdag ettermiddag.

Selskapet passer også på å takke alle kundene sine i samme slengen.

SKRUR OPP PRISENE: Spotify vil ha bedre betalt.

Selv om prisene øker allerede 1. mai, vil selskapet vente to måneder før den nye prisstrukturen innføres.

– Du trenger ikke å gjøre noe som helst – fakturaen din blir oppdatert automatisk i juli, skriver selskapet til sine kunder.

For to dager siden tok videostrømmetjenesten HBO samme grep. Prisen økes med over 11 prosent.

HBO Nordic skriver i en E-post til sine kunder tirsdag 24. april at prisen vil øke fra 89 kroner til 99 kroner i måneden.

Strømmetjenesten forsvarer prisøkningen blant annet med en økt satsing på egenprodusert, lokalt innhold.

Mest sett siste uken