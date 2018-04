Stenseng festet med Giske på Justisen

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng avviser at hun var på påskemiddagen for tidligere AUF-ere på Stortinget sammen med blant andre Trond Giske.

– Jeg var ikke invitert og var ikke til stede, sier Stenseng, som tirsdag tok kontakt med NTB for rette opp inntrykket av at hun deltok på påskemiddagen 5. april.

Da festen flyttet seg videre til utestedet Justisen, var imidlertid Stenseng til stede, bekrefter hennes rådgiver Edvin Søvik overfor NTB.

Flere har reagert på at Trond Giske deltok på påskefesten for det som omtales som «Løvebakken AUF» 5. april, under tre måneder etter at han måtte gå av som nestleder i Ap etter varslingssakene om seksuell trakassering mot flere unge kvinner i partiet.

– Dette er et årlig arrangement, en middag for stortingsrepresentanter med bakgrunn fra AUF, sier Akershus-representant Åsmund Aukrust, som sendte ut invitasjonene, til NRK.

De fleste av de inviterte er politikere på Stortinget eller i partiapparatet som tidligere har hatt verv i AUF. Også nåværende sentralstyremedlemmer og enkelte ansatte i AUF var til stede, ifølge NRK.

Om det var kritikkverdig at Giske deltok på festen, ønsker ikke Stenseng å si noe om.

– Den saken vil jeg ikke kommentere mer, rett og slett, sier hun.

