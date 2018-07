Trump utestengte CNN-reporter etter «upassende spørsmål»

Også konkurrenten Fox News reagerer på utestengelsen av CNN-reporter Kaitlan Collins.

- Vi står i solidaritet med CNN om retten til full tilgang for journalister som en del av en fri og uavhengig presse, sier Fox News sin president Jay Wallace.

CNN-reporter Kaitlan Collins ble ekskludert fra et pressetreff i Det hvite hus, etter at hun stilte Donald Trump spørsmål om blant annet lydopptakene til advokat Michael Cohen under en fotoseanse med Donald Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i Det ovale rom.

Utestengelsen skapte sterke reaksjoner fra blant andre Fox News - et medium som vanligvis vinkler sine nyheter til fordel for Trump og republikanerne.

UPASSENDE: Donald Trump mente det var upassende å få et spørmål om Playboy-modell Karen McDougal under denne fotoseansen med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Presseklubben til journalistene i Det hvite hus kaller avgjørelsen for feil og svak (wrong-headed, and weak).

Collins ble utestengt fra et treff i Rosehagen i Det hvite hus etter å ha stilt «upassende spørsmål» om lydopptakene der Donald Trump diskuterer betaling til tidligere Playboy model Karen McDougal, skriver blant andre The Guardian.

- Bedro Michael Cohen deg Mr. President? Mr. President, er du redd for hva Michael Cohen vil si til påtalemyndigheten? spurte hun, i følge Fox News.

CNN skriver i en uttalelse at Collins fikk beskjed fra Trumps kommunkasjonsdirektør Bill Shine og pressesekretær Sarah Sanders at hennes spørsmål hadde vært upassende, og at hun ikke ville kunne delta på møte i Rosehagen der Trump og Juncker uttalte seg om forholdet mellom USA og EU.

