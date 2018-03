TV 2 lar «Snakk med Linn Wiik» fortsette

Linn Wiik får fortsette med sitt program etter kjempetabbe, men TV 2 bytter ut vaktsjefen.

Etter tabben forrige uke, fortsetter programmet med ny vaktsjef. Kampanje skriver at Geir Solaas Moen byttes ut med Tor Godal, og at Linn Wiik fortsetter som programleder.

Forrige uke reagerte TV 2-ledelsen kraftig på at en tidligere TV 2-profil ble identifisert i programmet «Snakk med Linn Wiik» 8. mars. Mannen har seksuelt trakassert kvinner i kanalen og måtte slutte av den grunn.

- Dette skulle ikke ha skjedd. Det har ikke vært min linje å identifisere vedkommende. Derfor ble det avpublisert da jeg fikk vite om det, sa nyhetsredaktør Karianne Solbrække til Medier24, etter at episoden ble fjernet fra TV 2 Sumo.

Les egen sak: TV 2 tar dette programmet av luften - etter tabbe

Linn Wiik erkjente at identifiseringen var en feilvurdering.

- Det er nå helt tydelig for oss at vi aldri skulle gjort dette uten å snakke med Karianne som nyhetsredaktør på forhånd. Det var feil av oss å tenke at vi kunne konkludere i dette viktige og etisk utfordrende spørsmålet på egenhånd», skriver Wiik i en intern melding som Kampanje fikk gang til.

Les: TV 2-programleder: «Gigantisk feilvurdering»

Mest sett siste uken