TV 2 lot ansatt fortsette etter sextrakassering

Til tross for at sjefene ble varslet, fikk mannen fortsette i jobben i over ett år.

Nylig twitret tidligere TV 2- ansatt Aleksander Schau om en rekke hendelser der kvinner opplevde å bli seksuelt trakassert av mannlige kolleger i TV 2.

TV-kanalen har i ettertid bekreftet at fire personer skal ha fått sparken som følge av seksuell trakassering i selskapet.

Nå skriver Dagens Næringsliv at en av de ansatte som ble anklagd for seksuell trakassering skal ha fått fortsette i jobben sin i over ett år etter sjefene ble varslet.

- Uholdbart og mitt ansvar



«Vi vet hvem du er, du som har antastet flere kvinnelige kolleger på rystende grovt vis. Du har klådd, klapset, kommet med ekstremt fæle, seksuelle kommentarer og forsøkt å holde minst én kollega fanget på ditt hotellrom».

Dette er punkt 15 på Schaus liste over hendelser i TV 2, og det er denne som nå omtales av DN. To kvinnelige ansatte i TV 2 skal ha varslet sjefen om at de ble stengt inne av en mannlig kollega på et hotellrom, men til tross for at de varslet, fikk vedkommende altså fortsette i jobben sin.

Én av kvinnene varslet daværende fotballsjef Vegard Jansen Hagen, som nå er sportsredaktør i TV 2.

- Av de fem sakene vi kjenner til fra 2004 og frem til i dag har fire endt med oppsigelse og en med skriftlig advarsel. I de fleste sakene har TV 2 reagert raskt og resolutt. I én av dem tok det imidlertid altfor lang tid. Det skjedde på min vakt. Det tok halvannet år fra den første episoden fant sted til vedkommende var kastet ut. Det er uholdbart og det er mitt ansvar, sier Hagen til DN.

ALEKSANDER SCHAU postet lørdag en rekke meldinger på Twitter om sextrakassering i mediebransjen.

Varslet på nytt et år senere



Videre inrømmer Hagen at de nye episodene som fant sted i etterkant av at han ble varslet om hendelsen, kunne vært unngått. Hagen ber om unnskyldning og sier at han burde «lyttet bedre, undersøkt mer og praktisert absolutt nulltoleranse».

Daværende sportsjef, Bjørn Taalesen, skal også ha vært kjent med anklagene, uten at det fikk konsekvenser før kvinnen gikk til en representant i TV 2s konsernledelse over ett år etter hendelsen inntraff. Da gikk det to uker før mannen måtte fratre sin stilling.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, har tidligere uttalt at det i hennes tid i TV-kanalen har vært få hendelser med seksuell trakassering, og at de som har blitt rapportert, har blitt håndtert.

- Dette er ikke noe vi vil feie under teppet. Er noen av de andre hendelsene beskrevet fra TV 2, er ikke dette noe jeg kjenner til, men helt uakseptabelt. Vi avhengige av at de involverte eller kollegaer melder fra, slik at vi kan ta tak i det. Foregår det lignende hos oss nå er dette helt uakseptabelt, sier WIlland til NRK.

Mest sett siste uken