TV 2 og RiksTV er enige

Det blir ingen mørke skjermer.

På overtid er TV 2 og RiksTV blitt enige om en ny distribusjonsavtale.

Dermed unngår 270.000 RiksTV-abonnenter svarte skjermer

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2 er lettet.

- Store utfordringer

– Vi er glade for at vi unngikk en situasjon med svarte skjermer. Det er store endringer i TV-markedet som skaper store utfordringer og muligheter for både innholdsleverandører og distributører. Dette skal vi arbeide med i tiden som kommer, sammen med alle våre distribusjonspartnere, sier Willand i en kommentar.

Administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV sier det har vært tøft å komme i mål:

– Vi er svært fornøyde med at vi landet en avtale med TV 2. Det har vært tøffe forhandlinger gjennom flere uker – og begge parter var klare på at vi ikke ønsket svarte TV 2-skjermer. Heldigvis ble det en lykkelig slutt, sier administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV i en pressemelding.

- Seerne hadde blitt taperne

Franck-Sætervoll skjønner godt at mange har vært bekymret:

– Ja, jeg må tilstå at jeg er veldig tilfreds med at vi nå er blitt enige – og at vi dermed slapp en konflikt mellom partene. Det er abonnentene og seerne som hadde blitt taperne. TV er viktig for folk, uavhengig av distribusjonsform og skjermstørrelser. TV skaper engasjement, og det er godt å slippe svarte TV 2-skjermer, sier Jérôme Franck-Sætervoll.

Verken detaljer om avtalens innhold eller lengde er kjent.

