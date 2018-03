TV 2-programleder: «Gigantisk feilvurdering»

Men Linn Wiik mener TV 2 burde ha identifisert mannen som ble oppsagt for å ha seksuelt trakassert flere kvinner i kanalen.

Saken oppdateres.

Det har stormet rundt TV 2-programmet «Snakk med Linn Wiik» denne uken. Programleder Linn Wiik viste fram et bilde av en ansatt som ble oppsagt for å ha seksuelt trakassert flere kvinner i kanalen. Programmet ble sendt på kvinnedagen torsdag 8. mars.

I en intern melding som Kampanje har fått tilgang til, omtaler Wiik beslutningen om å identifisere mannen uten klarsignal fra redaktørene i TV 2 som «en gigantisk feilvurdering».

«Det er nå helt tydelig for oss at vi aldri skulle gjort dette uten å snakke med Karianne som nyhetsredaktør på forhånd. Det var feil av oss å tenke at vi kunne konkludere i dette viktige og etisk utfordrende spørsmålet på egenhånd», skriver Wiik i meldingen.

Programleder skal også ha tatt til ordre for at TV 2 burde ha identifisert mannen tidligere.

Etter det Kampanje kjenner til skal et stort antall journalister i TV 2 være av samme oppfatning, og beslutningen om å ta programmet av luften skal ha skapt høy temperatur internt i TV 2, fortsetter nettstedet.

