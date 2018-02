Vanvittig medaljerush ga rekord for TVNorge

De norske utøverne satte ny norsk medaljerekord torsdag. Det gikk ikke upåaktet hen hos TV-seerne.

Aldri før har TVNorge hatt flere seere, og det var Johannes Thingnes Bøs nervepirrende gull-løp som samlet flest seere på kanalen torsdag.

På det meste satt hele 700.000 nordmenn benket foran TV-skjermen, mens 560.000 fulgte løpet i snitt.

Gull-løpet til Ragnhild Haga ble sett av 402.000 i snitt, mens 77.000 hadde stått opp for å få meg seg at Svindal og Jansrud hentet hjem de to gjeveste medaljene i utfor.

Kvinnenes 15 km skiskyting hadde i snitt 434.000 seere.

Har aldri før samlet flere seere



Tallene ga TV-gruppen en seerandel på 56 prosent i totalbefolkningen. Og 60 prosent i målgruppen personer 15 til 50 år.

– Dette er historisk for oss. I går var vi så heldige å få formidle tidenes OL-dag til det norske folk. I dag tikket det inn rekordhøye tall på gårsdagens sendinger. Aldri før har en så stor andel av norske TV-seere fulgt våre sendinger gjennom en hel dag, sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks til Nettavisen.

SUKSESS: Espen Skoland kan si seg godt fornøyd med seertallene på kanalgruppens første OL.



– I tillegg følger stadig flere OL-sendingene på nett, så dette har vært en stor fest for oss så langt. Nå krysser vi fingre og tær for flere sterke norske prestasjoner, forsetter han.

Discovery hadde nesten 350.000 startede strømmer på sine strømmetjenester, Dplay og Eurosport Player. Det er bestenotering så langt i OL. Seertiden var i snitt på over 2 timer.

Sterk dag for omstridt talkshow

Også TVNorges kveldsstudio «OL-kveld» økte i går. Programmet har slitt med lave seertall og misfornøyde seere.

– Tallet avrunder det som ble en fantastisk dag . Vi har lyttet til tilbakemeldingene fra seerne og gjort en del justeringer underveis i «OL-kveld». Mange seere har ønsket å se flere høydepunkter fra OL-øvelsene også i kveldsshowet, og de tilbakemeldingene har vi tatt til oss, sier Skoland.

«OL-kveld» er et direktesendt talkshow, og som de aller fleste talkshows vil sendingene og kjemien i studio sette seg mer og mer for hvert program, påpeker han.

– Vi er veldig fornøyde med Jon og Annes innsats, og synes programmet er et kjempeviktig tilskudd til OL-dekningen vår på TVNorge og Eurosport, sier Espen Skoland i Discovery.

