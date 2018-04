VG beklager Giske-saken – NRK endrer

– Vi har oppdatert nettsaken der vi har presisert opplysningene, sier VG-redaktør.

Det var NRK som først meldte at «Giske deltok på AUF-fest med mye alkohol under tre måneder etter #metoo». Artikkelen ble publisert søndag.

Saken ble plukket opp av NTB, og flere medier kastet seg på, deriblant Nettavisen.

– De fleste lesere får med seg bare titlene, og kanskje ingressen. Dermed får inntrykket feste seg om at nå er det «på'an igjen» for Trond Giske. Vi i mediene sliter av og til med laber tillit blant leserne. Da trenger vi ikke å skyte oss selv i foten med vilje, skrev nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen i en kommentar mandag.

Nettavisen gjenga NTBs sak, men har valgt å endre og beklage denne.

Les Erik Stephansens kommentar her: Var virkelig Trond Giske på AUF-fest?

Etter at Stephansen kritiserte dekningen, valgte VG og NRK å endre sine saker.

– I saken gikk det innledningsvis ikke tydelig frem at dette var en fest i regi av AUF-medlemmer på Stortinget som hadde invitert politikere med andre verv i Ap. Det gikk heller ikke klart frem at Trond Giske var invitert til festen. Dermed kunne leserne få inntrykk av at Trond Giske hadde kommet uanmeldt til en fest i ungdomspartiet, noe som ikke var tilfelle, sa VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken til egen avis mandag kveld.

– VG beklager dette. Vi har oppdatert nettsaken der vi har presisert opplysningene, kunne Håndlykken opplyse.

NRK, som altså var først, valgte også å endre sin sak. I den opprinnelige Giske-saken har de lagt inn følgende:

«NRK har etter publisering av saken endret tittelen. I en tidligere versjon sto det "AUF-fest", det er nå endret til "Løvebakken AUF-fest". Det er lagt til at AUF-leder Mani Hussaini understreker at AUF ikke er arrangør av festen. NRK har også endret tittelen som fremkommer i sosiale medier. En tidligere versjon av tittelen var "Giske deltok på AUF-fest med mye alkohol under tre måneder etter #metoo". Tittelen er endret til "Giske deltok på "Løvebakken AUF"-fest under tre månader etter #metoo"»





Mest sett siste uken