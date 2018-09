Pøser på med flere busser når Oslo får 53 nye bommer

Skal forhindre overfylte busser når bompengene øker fra 1. mars.

Oslo-byrådet øker tilskuddet til Ruter med rekordhøye 115 millioner kroner til 2,1 milliard kroner når forslaget til Oslo-budsjett blir lagt fram i ettermiddag, melder NRK.

Utvidelsen skjer 1. mars 2019.

- Da kommer det også opp nye bommer i Oslo og på bygrensa til Akershus, og da er det kjempeviktig at vi får et enda bedre kollektivtilbud, sier Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Da åpner 53 nye bommer i Oslo.

- Mindre rush, bedre luft

Samtidig heves grensen for barnebillett fra 16 til 18 år, mens de under seks reiser gratis. Hvor de nye bussene skal settes inn skal Ruter se på fremover.

Ifølge Cowis beregninger, gjort på vegne av Statens Vegvesen, vil trafikken i rushtiden gå ned 16 prosent. Gjennom hele døgnet vil den gå ned 11 prosent,

– I tillegg til en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet vil det neste år komme 70 elektriske bybusser som også vil bidra til bedre byluft, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Over 50 nye bomstasjoner skal på plass, da vil bompengekartet se slik ut.

Mer penger inn

48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune. Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring.

Dagens 31 bomstasjoner blir bygget om slik at de krever inn penger når du kjører både inn og ut av byen.

De nye bomstasjonene gi om lag 1,2 milliarder kroner i merinntekt til det offentlige hvert år. Av dette går 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 250–300 millioner kroner.

