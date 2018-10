Råder styret i Danske Bank til å saksøke sjefene etter skandalen til 200 milliarder euro

Britisk finansrådgiver råder Danske Bank til å saksøke sjefene ansvarlig for den gigantiske hvitvaskingsskandalen. På bildet: Nordmannen Thomas F. Borgen, som kunngjorde under en pressekonferanse i København at han går av som administrerende direktør i Danske Bank. Foto: Liselotte Sabroe (AP)