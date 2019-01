Rådmann får 1,8 mill i bonus for å fortsette i jobben

Klæbu-rådmann Kjetil Mjøsund får 1,8 millioner av kommunen på toppen av millionlønna for at han skal fortsette i jobben frem til nyttår.

Mjøsund har 1,2 millioner i årslønn for å være sjef i Trøndelags-kommunen Klæbu med 6.000 innbyggere.

Kommunen blir slukt av storbyen Trondheim når året er omme. For å sikre at Mjøsund fortsetter ut året, og ikke stikker av til en ny jobb, har kommunen ordnet en lukrativ lønnspakke for han.

Bonusavtalen utgjør 1,8 millioner på toppen av det for å fortsette i jobben som blir avviklet fra og med nyttår. Han vil få det utbetalt over 18 måneder.

Det som gjør saken spesielt bemerkelsesverdig er at den gullkantede fallskjermen som formannskapet ga han, kommer på toppen av hans allerede millionlønn. Både politikerne og rådmannen kaller det «lojalitetsavtale».

Lønns- og bonuspakken rådmannen får vil tilsvare totalt over 3 millioner kroner. Det utgjør omtrent 17 ganger norsk minstepensjon.

Raust

Selv mener ikke rådmannen så veldig mye om den lukrative millionavtalen.

– Hva synes du om nivået selv?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier rådmann Kjetil Mjøsund, før han understreker at det er et raust nivå av kommunen.

Merarbeid

Ordfører av Klæbu kommune, Kirsti Tømmervold fra Arbeiderpartiet, mener denne avtalen var fornuftig og riktig.

– Vi måtte gjøre det slik, for å ivareta kontinuiteten i en periode hvor det blir mye ekstra merarbeid for rådmannen, sier Tømmervold til Nettavisen.

Ordføreren har tidligere påpekt at Klæbu kommune har vanskelige økonomiske forhold, og at det er en god grunn til sammenslåingen. Hun er imidlertid ikke bekymret for å svi av millionbeløp på denne «lojalitetsbonusen».

– Vi har tapt en del nøkkelstillinger. Vi sitter uten kommunalsjef på teknikk. Rådmann må inn og gjøre den jobben også. Også ser man utfordringer med å finne nye og dyktige folk. Her bruker vi lønnsmidler for å gi en kompensasjon til rådmann for merarbeid og for å sikre kontinuiteten, sier Tømmervold.

Råd til bonus, men ikke kjøkken

- Hva synes du om å gi 1,8 mill i ekstrabonus til rådmannen i en kommune som ikke engang har råd til eget kjøkken på sykehjemmet?

– Nå er det sånn at vi skal slå oss sammen med Trondheim kommune. De har ikke lokale kjøkken, og jeg er overbevist om at det leveres god mat i Trondheim. Det leveres god mat også på nye Klæbu helse- og velferdssenter, sier Tømmervold.

Tømmerbakk vil selv miste ordførerkjedet etter sammenslåingen med Trondheim. Det gruer hun seg imidlertid ikke til.

– Jeg er ikke bekymret for å miste ordførerkjedet. Min jobb er å ivareta innbyggerne, og ikke bare meg selv. Det er det vi gjør ved å slå oss sammen med Trondheim, sier hun.