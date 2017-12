Rapport: Faren for dataangrep fra kryptokriminelle øker i 2018

Faren for at kryptokriminelle tar over PC-en din og bruke den til å utvinne bitcoin og annen kryptovaluta – uten at du aner det, øker i 2018, ifølge rapport.

– Kriminelle installerer programvare som gjør maskinen din tregere, og bruker den til å utvinne bitcoin og annen kryptovaluta, uten at du selv er klar over det, skriver Kaspersky, et av verdens største datasikkerhetsselskap, i en ny sikkerhetsrapport, ifølge E24.

De venter flere målrettede angrep av denne typen. Kasperskys sjef i Norden, Leif Jensen, sier folk lett kan legge merke til om maskinen er utsatt for et slikt angrep.

– En indikator for folk er at datamaskinen begynner å gå veldig sakte, og at viften begynner å dure veldig, sier Jensen.

Ifølge selskapet er det kryptovalutaene Monero og Zcash som oftest utvinnes i slike angrep. Årsaken er at disse to valutaene gjør det mulig å operere mer anonymt enn ved bruk av bitcoin.

Likevel er bitcoin ettertraktet blant kryptokriminelle.

– Vi har bare sett begynnelsen på slike angrep, og det er millioner av angrep fra kryptokriminelle hver eneste dag, sier han, og understreker at folk som vanlig må være oppmerksom på mail fra ukjente avsendere hvor det oppfordres til å trykke på linker.

(©NTB)

Mest sett siste uken