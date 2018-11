Rasmus Hansson skal jobbe med dagligvarekjedene for å få ned plastforbruket ditt

Tidligere talsperson for Miljøpartiet De Grønne, blir sjef for Handelens miljøfond.

Handelens miljøfond ble opprettet 15. august. De tre store aktørene innen dagligvare, Coop, NorgesGruppen og Rema 1000, er alle medlemmer og medgrunnleggere av fondet.

Prisen for medlemskap er at aktørene bidrar med 50 øre per plastbærepose til fondet. Det er grunnen til at prisen på bæreposer i norske matbutikker steg fra 0,99 til 1,60 kroner i august.

– Dette gjør meg til optimist. Når hele varehandelen går sammen med forbrukerne om å løse miljøproblemer, da skal vi få til mye. Ambisiøs miljøpolitikk vil alltid være nødvendig, men det er når næringslivet selv tar tak at de store resultatene kommer. Jeg gleder meg fryktelig til å være med på dette, sier Rasmus Hansson i en pressemelding.

Handelens Miljøfond er varehandelens nye store miljøsatsing og ble stiftet i fjor. Ambisjonen til fondet er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast.

Ga seg i 2018



Hansson ga seg som talsperson i MDG på landsmøtet i 2018.

Hansson har gått arbeidsledig siden han sluttet som talsmann for MDG tidligere i år. Han søkte tidligere i år på jobben som landbruksdekan ved Høgskolen i Innlandet, en jobb som gikk til Maria Hørnell-Willebrand.

PLASTOPPRYDNING: Rasmus Hansson sammen med Lan Marie Berg (til høyre) og Per Espen Stoknes (til venster) under plastopprydning på stranden på Fornebu i anledning landsmøtet til partiet i vår. Det var på det landsmøtet Hansson gikk av.

- Jeg mener dette er riktig tidspunkt å slippe til og bygge opp neste generasjon MDG-ledere som skal løfte den grønne politikken videre, sa Hansson da han slapp nyheten om at han ga seg.

Før han ble MDGs fremste ansikt utad, var Rasmus Hansson i en årrekke generalsekretær i WWF Norge.

Vil redusere plastforsøpling



Handelens Miljøfond har som mål å redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen, samt redusere bruken av plastbæreposer.

Dagens medlemmer omsetter allerede nesten 90 prosent av alle norske plastbæreposer, og de bidrar med 50 øre per pose til fondet.

Ved siden av de tre store dagligvarekjempene, er Vinmonopolet, Kolonial.no, Varner, Hennes & Mauritz og One Bag Habit medlemmer. Målet er at alle butikker som selger plastbæreposer blir medlemmer i Handelens Miljøfond.

Det har imidlertid vært mye diskusjon rundt hvorvidt plastposer faktisk er å foretrekke framfor papirposer.

Plastposen er en miljøvinner i forhold til poser i for eksempel papir eller tekstil. Men kaster du den i naturen, er plastposen en miljøtaper, uttalte Peter Sundt, styreleder i Handelens Miljøfond, til Nettavisen tidligere i år.

Hansson ble forøvrig årets navn i Nettavisen i 2015.

