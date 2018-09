Raymond Johansen vil selv avgjøre Thorkildsens skjebne

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han selv vil trekke konklusjonene i varslersaken mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Alle varsler skal underlegges en forsvarlig behandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varslet er rettet mot, sier Johansen i en pressemelding fra Oslo kommune.

Siden det er byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet, er det byrådslederen som bør konkludere i et varsel som handler om påstander som er rettet mot en byråd, heter det i uttalelsen.

Johansen opplyser at han vil søke bistand fra seksjon for internrevisjon. De skal, sammen med personalseksjonen i byrådsavdelingen for finans, innhente faktagrunnlag. I tillegg vil kommuneadvokaten gi sin vurdering av påstander som handler om mulige brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesregler.

– Det er viktig at vi får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, sier Johansen.

