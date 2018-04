Konkurransetilsynet har hatt razzia hos tre dagligvarekjeder og hentet ut store datamengder.

Det er Aftenposten som melder at Konkurransetilsynet onsdag morgen hadde en storstilt aksjon mot de tre dagligvarekjedene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.

Tilsynet skal ha hentet ut store mengder datamateriale knyttet til prisinnhenting.

Det dreier det seg om mistanke om ulovlig prissamarbeid mellom kjedene.

– Vi kan bekrefte at vi er på uanmeldt kontroll hos flere foretak. Formålet med kontrollen er å søke å bekrefte eller avkrefte mistanke om mulig overtredelse av konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Mer konkret, mistanken gjelder utveksling av strategisk markedsinformasjon, herunder pris, mellom kjedene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet opplyser at de beslaglegger relevant materiale.

– Når bevissikringen er ferdig vil Konkurransetilsynet gjennomgå og analysere beslag fra kontrollen, sier opplyser Gabrielsen i en pressemelding.

Nettavisen var fredag i kontakt med Norgesgruppen, som består av butikkene Kiwi, Meny, Spar og Joker.

– Hva er grunnen til at Konkurransetilsynet gikk til razzia mot Norgesgruppen?

– Det har vi ingen kommentar til, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen til Nettavisen.

– Kommer tilsynet til å finne noe?

– Nei, vi er ganske trygge på at de ikke kommer til å gjøre, forsetter han.

– Dere har fått mye oppmerksomhet for makten Norgesgruppen har i dagligvarebransjen. Har razziaen fra tilsynet en sammenheng?

– Vi er vant til det er mye oppmerksomhet rundt dette, og vi følger de strenge kravene som stilles til oss, sier Roskifte.

Coop henviser til Konkurransetilsynet på spørsmål om hvorfor tilsynet nå gjennomfører razzia mot bransjen.

– Vi ser på det som helt udramatisk, og vi har gitt de all informasjon de har bedt om. Vi har selvfølgelig ingenting å skjule, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til –Nettavisen.

–Kommer tilsynet til å avdekke ulovlige forhold?

– Som sagt vi har gitt de alt de har bedt om, og har ingenting å skjule, sier Takle Friis.

– Maktfordelingen i dagligvarebransjen har fått mye oppmerksomhet. Kan det være forklaringen til at tilsynet valgte å gå til razzia mot bransjen?

– Nei, det har vi ingen kommentar til, sier kommunikasjonsdirektøren.

Rema 1000 skriver følgende i en tekstmedling til nettavisen:

– Vi kan bekrefte at Konkurransetilsynet har vært på besøk hos oss. Vi har god dialog med tilsynet og gir dem selvfølgelig all den informasjon de ønsker, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.

Tre mektige matvaregiganter

Norsk dagligvarehandel er dominert av tre mektige eiergrupper:

* Norgesgruppen med matkjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker. Kontrollerer i overkant av 43 prosent av markedet.

* Coop. Har drøyt 29 prosent av markedet.

*Reitangruppen (Rema 1000). Har ca. 23,5 prosent av markedet.

De tre kontrollerer også distribusjonen via de integrerte distribusjonsselskapene Asko, Coop Transport og Rema Distribusjon.

I Jeløy-erklæringen heter det at «regjeringen vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer».

I 2011 advarte et flertall i det såkalte Matkjedeutvalget om at matkjedene utøvde maktmisbruk.

I 2013 konkluderte Dagligvarelovutvalget med at lovverket som regulerer dagligvarebransjen, er for dårlig, og at det er behov for en egen lov om god handelsskikk. Et lovforslag ble skrotet av Stortinget i desember 2015.

(Nettavisen/NTB)

