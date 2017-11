Rødt større enn KrF på ny måling

Bunnotering for Knut Arild Hareide.

KrF får en oppslutning på 3,2 prosent i en ny måling i Klassekampen. Det er partiets dårligste oppslutning siden Norfakta begynte med partimålinger for avisa.

Partiet faller 1 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i september, og går tilbake 1,2 prosentpoeng siden Norfaktas oktobermåling.

Målingen ble utført 7. og 8. november, få dager før partiledelsen ble presentert en krass evaluering av årets valgresultat under partiets landsstyremøte.

– Det er ikke vanskelig å si at det er et altfor dårlig resultat for oss. Etter et dårlig valg er det vanskelig å få en oppsving umiddelbart. Vi var skuffet etter valget. Vi må jobbe bevisst med å snu det, sier partileder Knut Arild Hareide til avisen.

Målingen er imidlertid gode nyheter for Rødt og SV, som får en oppslutning på henholdsvis 3,3 (+1,5) og 7,3 (+0,8) prosent. For Rødts del er det den beste målingen de har gjort i Klassekampen noensinne, mens SV gjør sin beste måling siden 2010.

– Det er veldig gode nyheter som tyder på at vi har klart å markere oss tydelig fra dag én, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nationen.

Høyre er fortsatt største parti med en oppslutning på 27 prosent, men går tilbake med 0,6 prosentpoeng fra oktobermålingen. Ap nærmer seg med en oppslutning på 26,6 prosent (+0,8 prosentpoeng). Sp får 10,5 prosent (-0,9), Venstre 3,7 (+0,3), Frp 14,6 (+1,2) og MDG faller til 1,9 prosent (-1,7).

1.004 personer har svart på Norfaktas partiundersøkelse. Spørsmålet som ble stilt var «Hvilket politisk parti ville du stemt på dersom det var stortingsvalg i dag». Feilmarginen ligger på mellom 0,6 og 2,5 prosent, og den er størst for de største partiene.

