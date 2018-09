Reagerer på at Märtha Louise brukes i reklame for travspill

Foreningen Spillavhengighet Norge reagerer på at prinsesse Märtha Louise brukes i reklame for å spille på Norsk Rikstoto.

Lørdag debuterer prinsesse Märtha Louise som travkusk under et løp på Bjerke travbane i Oslo. I den sammenheng er hun også avbildet i forbindelse med reklame for løpet. Politisk rådgiver Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge reagerer på at Rikstoto velger å bruke en kongelig i markedsføringen av et pengespill, melder NRK.

– Med sin bakgrunn innen hestesporten kan prinsessen bidra til å rekruttere folk til noe som kan gi enkelte alvorlige problemer, sier Pedersen.

Markedssjef Morten Tønnessen i Norsk Rikstoto sier at Märtha Louise ikke deltar i markedsføringen av pengespill, men at hun er avbildet for å skape oppmerksomhet om sitt nye selskap Hest 365 og løpet på Bjerke travbane.

– Prinsessen deltar i reklamen for det sportslige arrangementet, sier Tønnessen.

Rikstoto er en av sponsorene for prinsessens nye selskap, men Tønnessen vil ikke kommentere hvor mye de bidrar med. Meningen med samarbeidet skal ifølge prinsesse Märtha Louise være å etablere et fond til fremme for hestesporten i Norge

– Jeg er glad for samarbeidet med Rikstoto, som er selve grunnmuren i norsk hestesport, sier hun.

