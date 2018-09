Reagerer på hemmelighold om ordførerlønn

Arbeiderpartiet og SV på Stortinget mener KS bør gi ut opplysninger om ordførernes lønn.

Tirsdag skrev Nettavisen at Kommunenes sentralforbund (KS) nekter å gi ut en oversikt over lønningene til landets folkevalgte ordførerne.

KS, som sitter på informasjonen, viser til at de ikke omfattes av offentlighetsloven - og at opplysningene bare skal brukes til statistikk.

- Jeg kan ikke skjønne at det skal være hemmelig. Dette er fullstendig bak mål, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes tidligere i uka.

Nå reagerer også Arbeiderpartiet.

- Selv om KS ikke er omfattet av Offentleglova, betyr ikke det at det er klokt å ikke dele offentlig tilgjengelige opplysninger, sier Eirik Sivertsen, kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til Nettavisen.

ÅPENHET: Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson, Eirik Sivertsen, synes lite om at KS holder ordførernes godtgjørelser for seg selv.

- Bør være i KS interesse

Sivertsen mener åpenhet om godtgjørelsene vil være i kommunenes interesse.

- Det bør være i KS interesse å bidra til åpenhet og en faktabasert diskusjon om ordførerenes godtgjørelse, og dermed også i kommunenes interesse, sier han.

KS selv viser til at Nettavisen kan kontakte hver enkelt kommune for å få tak i opplysningene, men det holder ikke, mener Sivertsen.

- Ordførerens og andre folkevalgte sine godtgjørelser kan ikke unntas offentlighet, sier han.

Lysbakken: - Bør være offentlig

Sivertsen får støtte fra SV-leder Audun Lysbakken.

- Det bør være en selvfølge at folk i kommunene burde vite hva deres ordfører tjener, og om KS sitter på en slik oversikt bør de gjøre den offentlig, sier Lysbakken til Nettavisen.

Lysbakken mener åpenhet er viktig slik at ordførerne kan sammenligne seg med andre.

- Vi har nå fått eksempler på at ordførerlønningene kan variere mye, og da er det viktig at kommunene har en mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner. Når en ordfører i en middels stor kommune tjener mer enn en statsråd, sier det en god del om at vi en slik statistikk bør være offentlig, sier han, og legger til:

- I en tid hvor ulikheten øker er det urovekkende om politikerne drar fra. Derfor har SV en rekke ganger stemt mot et lavere lønnsnivå på Stortinget, og jeg er glad for at SVs lokale folkevalgte reiser denne saken - slik de har gjort i det siste, både i Ullensaker og i Oslo.

Moxnes: - En åpenbar interesse



Som Sivertsen og Lysbakken mener Moxnes det er viktig at ordfører-lønningene offentliggjøres.

UFORSTÅELIG: Rødt-leder Bjørnar Moxnes spør kommunalministeren om hvorfor KS nekter å opplyse om ordførernes godtgjørelser.

- Dette er informasjon som innbyggerne har en åpenbar interesse av, hvor mye våre folkevalgte bevilger seg av innbyggernes skattepenger i lønn og godtgjørelser. Det er åpenbart i offentlighetens interesse, sa Moxnes til Nettavisen torsdag.

KS: - Holder det ikke hemmelig



I et leserinnlegg i Nettavisen avviser imidlertid KS at de holder ordførernes godtgjørelser hemmelig.

SIER NEI: Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS, sier de ikke kan gå ut med informasjonen de sitter på om ordførernes lønn, fordi det kan identifisere enkeltpersoner.

«KS holder altså ikke opplysninger om ordføreres godtgjørelser «hemmelig», slik Nettavisen skriver i overskriften. Ordførernes godtgjørelser er offentlige, opplysninger om disse får man ved henvendelse til kommunene, ikke til KS», skriver Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

Gansø bekrefter samtidig at de sitter på lønnsopplysningene, ved å vise til et rundskriv de har sendt til kommunene:

«KS bruker de innsamlede lønns – og personalopplysninger til en rekke ulike formål. Blant annet å lage lønnsstatistikk til bruk i sentrale og lokale lønnsforhandlinger, konsekvensberegninger av sentrale lønnsoppgjør, KS’ interessepolitiske arbeid, sysselsettingsstatistikk om kommunal sektor, beregning av OU-kontingent, beregning av resultat av uravstemning, samt en rekke andre områder som belyser lønn og arbeidsforhold i kommunal sektor. Det publiseres ikke tall som gir grunnlag for å identifisere enkeltpersone».

