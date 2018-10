Regjeringen kutter støtten til tannbehandling for femte år på rad

Regjeringen kutter i tannhelse-støtten for femte året på rad, men utsetter avgjørelsen om å kutte i støtten til tannregulering.

Den offentlige støtten til tannbehandling blir kuttet med 51,7 millioner kroner i 2019. Det går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett.

Totalt har regjeringa kuttet 380 millioner kroner til tannhelse over fem år. Samtidig har stadig flere fått tilbud om støtte, slik at de totale utbetalingene øker.

Støtten til kliniske undersøkelser og røntgenundersøkelser skal reduseres med 5 prosent i 2019, noe som til sammen tilsvarer rundt 13,1 millioner kroner.

I tillegg foreslås det å fjerne en tilleggstakst ved kontroller ved tannregulering, noe som tilsvarer 25 millioner kroner.

Mer til dem med tannlegeskrekk

Regjeringen gir derimot mer penger til dem med tannlegeskrekk, såkalt odontofobi. Det fylkeskommunale tilbudet til pasienter med odontofobi styrkes med 10 millioner kroner.

Står på stedet hvil

De statlige takstene for støtte til tannlege foreslås økt med 1,7 prosent neste år, det samme tallet som for 2018. Tallet er lavere enn forventet prisvekst. Det innebærer en innsparing for folketrygden på 23,6 millioner kroner, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det betyr at statens tilskudd til tannbehandling vil øke mindre enn tannlegenes prisøkning neste år.

Dette er femte år på rad regjeringen sparer på tannhelse ved at de statlige satsene ikke øker like raskt som prisene.

I de tre første årene med Solberg-regjeringen sto støtten på stedet hvil, samtidig som tannlegene økte sine priser med nesten åtte prosent. For 2018 ble støtten økt med 1,7 prosent, godt under prisveksten på 2,7 prosent.

Dyrere undersøkelser

Takstbeløpene for stønad til kliniske og radiologiske undersøkelser har de siste årene økt betydelig mer enn økningen i antall personer som får stønad.

Kuttet 380 millioner

Regjeringen har totalt kuttet 380 millioner i tannhelse-støtte de siste fem årene, ved at satsene har stått stille og støtten har blitt kuttet til enkelte formål.

Tallene for 2013-2018 kom fram i et svar helseminister Bent Høie sendte på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

Samtidig har de totale statlige utgiftene til tannhelse økt betydelig under Solberg-regjeringa, fordi flere får statlig støtte til hele eller deler av tannbehandlingen sin.

Det betyr at flere har fått støtte, men støtten dekker en stadig mindre andel av folks tannlegeregning.

Ikke kutt i tannregulering

Regjeringen varslet i august at den vurderer å kutte deler av støtten til tannregulering. Det gjaldt dem som havnet i kategori C, med «klart behov» for tannregulering.

Regjeringen skriver i budsjettet at den utsetter avgjørelsen om å kutte i støtten til tannregulering, til etter at prioriteringsutvalget er klart med sine anbefalinger.

