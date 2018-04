Regjeringen: Mobilopreatørene må redusere prisene på 5-sifrede nummer

Samtidig skal du kunne sende SMS til nødnummer.

Regjeringen har sett seg lei på at norske mobiloperatører tar seg svært godt betalt for samtaler til 5-sifrede nummer. De har nå sendt ut et forslag på høring der de gjør det klart at de ønsker å forby dagens høye priser, som kan være over 5 kroner per minutt.

- Vi ønsker å ivareta kundene ved bruk av 5-sifrede nummer. Mange er nok ikke klar over at det har kostet mer å ringe, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Nettavisen.

- Sluttbrukerpriser for anrop til spesialnummer har vært uforholdsmessig høye i lang tid. Prisene for denne typen anrop vektlegges ikke i tilbydernes markedsføring, og er dermed i liten grad et parameter i konkurransen mellom tilbyderne, skriver departementet som en begrunnelse for forslaget.

I fjor ble det innført forbud mot 5-sifrede nummer i sammenheng med kundeservice-telefoner på grunn av den høye prisen kundene må betale.

- Ulike initiativ til reduksjon av prisene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) har ikke ført frem, påpeker de.

Vil ha samme pris for 5-sifrede nummer

Samferdselsdepartementet ønsker derfor å endre Ekomforskriften slik at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kan pålegge mobiloperatører å ikke ta seg bedre betalt for samtaler til denne typen nummer, enn til andre typer fasttelefon- og mobilnummer.

Nær alle mobilabonnement i dag har ubegrenset ringetid til vanlige nummer, og da må også 5-sifrede nummer behandles på samme måte.

- For anrop til 810-, 815- og 85-nummer, samt for anrop til 3-sifrede nummer (ekskl. nødnumrene) og 5-sifrede nummer foreslås det at det ikke skal koste mer for innringer enn hva anrop til nummer for landmobile tjenester koster for innringer, står det i høringsforslaget.

Samtidig slår de fast at det å ringe til 800-nummer, såkalte gratisnummer, nå også faktisk skal være gratis med mobiltelefon. I dag koster det vesentlig mer å ringe et "gratisnummer", enn et vanlig mobilnummer.

- Departementet foreslår at det skal være gratis å ringe til nummer i 800-serien. Dette har vært etterspurt fra både sluttbrukere og innehavere av 800-nummer i flere år og vil bringe Norge på linje med resten av Europa som har gratis anrop til 800-nummer.

Vil også la deg sende SMS til nødetatene

Samtidig som departementet ønsker å prisregulere spesialnummer, vil de også åpne for å gjøre betydelige endringer av hvordan nødnumre fungerer.

For det første ønsker Departementet at det skal bli mulig å sende SMS- og MMS-meldinger til nødetatene, både brann, politi og ambulanse.

Meldingsløsningen skal innføres samtidig som det kommer krav om at anrop til nødsentralen skal følges med nøyaktig possisjonering. Dermed skal for eksempel brannvesenet vite nøyaktig hvor en bilulykke har skjedd.

Denne posisjoneringen skal også gjelde på SMS.

- Når en nødstilt ringer et nødnummer (110, 112, 113 eller 1412) er det kritisk at nødetatene vet hvor vedkommende befinner seg. Nødetatene har i dag svært begrensede muligheter for nøyaktig posisjonering av nødanrop. Dette gjør at hjelpen kan komme frem til nødstilte senere enn den kunne ha gjort, og med påfølgende potensielt kritiske konsekvenser for den nødstilte. For personer som ikke selv kan redegjøre for sin lokasjon er posisjonering helt avgjørende. Dagens løsninger står i sterk kontrast til de tekniske mulighetene som nå er utviklet, skriver departementet.

Forslaget er nå sendt ut på høring, med høringsfrist 23. mai.

