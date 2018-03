Regjeringen senker inflasjonsmålet til 2 prosent - kronen til værs

Utviklingen i norsk økonomi gjør at regjeringen senker inflasjonsmålet i pengepolitikken fra 2,5 til 2 prosent. Kronen styrker seg kraftig på nyheten.

- Dette er en betydelig reaksjon, og vi vil nok se en videre styrking av kronen i tiden fremover. Dette vil absolutt bidra til å styrke kronen, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til Nettavisen.

Fredag ble det kjent at regjeringen reduserer inflasjonsmålet i Norge med 0,5 prosent, fra 2,5 til 2,0 prosent.

Ettersom inflasjonen i Norge i dag ligger på rundt 1,5 prosent, betyr dette at inflasjonen med et slag er mye nærmere målet enn den har vært tidligere.

Inflasjonsmålet er også Norges Banks viktigste rettesnor hva gjelder rentesettingen. Inflasjon nær målet taler for høyere rente, og dessuten sterkere krone. Den norske kronen skyter dermed til værs på nyhetene.

En euro kostet 9,69 kroner før nyheten ble kjent til 9,55 kroner like etterp. Deretter har kronen svekket seg med noen øre igjen, men er fortsatt kraftig styrket.

En sterk krone gjør varer og feriereiser i utlandet billigere, men er negativt for norsk eksport.

Les også: Kronen svekker seg kraftig etter inflasjontall

Mest å si for kronen

Bernhardsen mener beslutningen om endring i inflasjonsmål vil ha mer å si for kronekursen enn for renten.

- I rentemarkedet var det allerede en forståelse for at Norges Bank sikter seg inn mot en inflasjon på rundt to prosent, sier Nordea-analytikeren, men henvisning til at prognosene til Norges Bank tydet på at sentralbanken venter en inflasjon under målet i en god stund fremover.

Les også: Nyttårsrally for kronen

I valutamarkedet, som i større grad er dominert av utenlandske spekulanter, er situasjonen en annen.

- Forventningene var annerledes der. De utenlandske spekulantene så at den norske inflasjon lå veldig langt under målet, og tvilte dermed på at Norges Bank vil sette opp renta, slik de har signalisert. Nå er plutselig inflasjonen mye nærmere målet, og da vil nok også disse spekulantene følge etter, sier Bernhardsen.

FALL: Kronen styrker seg når den grafen faller. Den falt kraftig fredag etter annonseringen til Siv Jensen.

Samme inflasjonsmål som andre land

Da inflasjonsmålet ble innført i 2001, sto norsk økonomi foran en periode med innfasing av betydelige oljeinntekter. Det var en viktig årsak til at inflasjonsmålet den gangen ble satt litt høyere enn i andre land.

– ­­Nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak bak oss. Da er det ikke lenger tungtveiende argumenter for å sikte mot en høyere inflasjon enn andre land, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

– Når inflasjonsmålet nå justeres til 2 prosent, har vi samme inflasjonsmål som de fleste land vi kan sammenligne oss med, sier hun.

Bygger på lærdom



En annen viktig endring som trekkes fram, er at inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Jensen presenterte endringene i et møte med finanskomiteen på Stortinget fredag. De parlamentariske lederne på Stortinget var også invitert, men skal på forhånd ikke ha visst hva som var tema for møtet. Beslutningen ble tatt i statsråd fredag.

Den nye forskriften beskrives som en modernisering av forskriften fra 2001.

– Den nye forskriften bygger på lærdommene som har vært trukket siden 2001 og legger et godt grunnlag for at Norges Bank kan videreføre en pengepolitikk som nyter tillit både i finansmarkedet og i samfunnet for øvrig, sier Jensen.

Mest sett siste uken