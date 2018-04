Rekord fører til tubekrise for Kavli

Nordmenn klemmer tubeost som aldri før.

Økt etterspørsel etter tubeost har ført til tomme butikkhyller. Produsenten Kavli klarer rett og slett ikke å klemme ut nok tuber til forbrukerne.

Situasjonen blir ikke bedre av at Kavli har produksjonsproblemer.

- Smøreost lages av vanlig norsk hvitost, og for å kunne lage denne, må osten ha riktig modning. I det siste har vi slitt med å produsere nok modnet ost, sier administrerende direktør Karl Johan Ingvaldsen i Kavli til Nettavisen.

Det er spesielt rekeosten som er sensitiv for riktig modning, forklarer han. Gjøres det feil, blir osten for hard til klemmes ut av tuben.

- I tillegg har vi hatt stor etterspørsel etter skinkeost og baconost, fortsetter Kavli-direktøren.

- Vi hadde toppår for smøreoster i fjor, så en 100 år gammel innovasjon er mer aktuell enn noen gang.

STOR ETTERSPØRSEL: Administrerende Karl Johan Ingvaldsen i Kavli selger populære tuber. Coop-systemet, som blant annet huser Extra og Prix, bekrefter at de har vært utsolgt for rekeost på tube.

Fortsetter veksten



Tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over dagligvaremarkedet, viser at skinkeost har hatt en vekst på 17,4 prosent ved utgangen av februar. Tilsvarende tall for baconosten er 6,3 prosent, mens rekeosten er opp 2,5 prosent.

- Vi prøver å produsere rekeost på nytt igjen nå. I løpet av april håper skal vi være tilbake i vanlig produksjon, sier Karl Johan Ingvaldsen i Kavli.

- Ødelegger den økte etterspørselen etter skinkeost og baconost for rekeosten?

- Nei, vi bruker den samme osten til alle tubene. Vi har brukt mer ost og vi har slitt med å ha nok ost, men Rekeost er mer sensitiv for modningsgraden, gjentar han og fortsetter:

- En morsom anekdote er at av all ost som ble solgt i fjor, så var det kun smøreost som hadde vekst. Denne veksten fortsetter altså inn i 2018.

Selger millioner av tuber



Coop-systemet, som blant annet huser Extra og Prix, bekrefter at de har vært utsolgt for rekeost på tube.

- Årsaken er rett og slett at vi ikke har fått leveranser fra vår leverandør. Dette er et populært produkt vi selger i overkant av 200.000 tuber av i året, skriver kommunikasjonsrådgiver Harald Kristiansen i Coop i en e-post til Nettavisen.

- Til sammenligning selger bacon og skinke henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner tuber, men vi håper at vi snart kan få nye leveranser, fortsetter han.

