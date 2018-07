Rekordår for fotball­­-agent Jim Solbakken

Tjente 19 millioner kroner i fjor.

Gjennom selskapet Sir Solution AS eier den profilerte fotballagenten Jim Solbakken datterselskapet Dynamic Solution.

Solbakken har i en årrekke vært, og er fortsatt, rådgiver og nær venn for fotballikonet Ole Gunnar Solskjær. Regnskapstallene for Dynamic Solution ble klare forrige uke. Mandag melder Dagens Næringsliv (krever abonnement) at selskapet viser et resultat før skatt på 19 millioner kroner.

Ifølge avisen er dette fotballagentens beste resultat noen sinne.

- Tallene taler for seg selv. Utover det har jeg som sedvanlig ingen ytterligere kommentarer, skriver han i en SMS til avisen.

Dynamic Solution overfører pengene til Sir Solution gjennom utbytter.

Avisen har gjort en gjennomgang av de fem siste årsregnskapene i Sir Solution. Til sammen viser de et resultat før skatt på 45 millioner kroner. Av dette skal Solbakken ha tatt ut 27 millioner kroner.

Ifølge DN skal Solbakken tidligere ha uttalt at han får ti prosent av alt han gjør. Det vil si ti prosent av overgangssummer og ti prosent av spillernes lønn.

Ifølge de siste tilgjengelige ligningstallene, hadde Solbakken en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på nærmere 3,7 millioner kroner i 2016. Samme år hadde han en netto formue på 8,1 millioner kroner.

Tilsvarende tall for 2015 var inntekt på 18,6 millioner kroner, og en netto formue på 12,7 millioner kroner.

Solbakken har de siste årene vært en av Norges best betalte agenter, men han har også i en årrekke vært en av de mest kontroversielle.

Solbakken har tidligere benyttet seg av sin nære relasjon til Solskjær. Da sistnevnte gikk fra Molde til å trene Cardiff i 2014 hentet den tidligere landslagshelten tre Molde-spillere. Alle hadde Solbakken som agent.

Solskjær var med å starte Dynamic Solutions sammen med Solbakken da førstnevnte var Manchester United-spiller.

