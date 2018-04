Rekordår for Thorbjørn Egner-arvingene

Thorbjørn Egners barn, som forvalter opphavsrettighetene til farens åndsverk, opplevde et rekordår i fjor. – Vi er glade for at hans verk fortsatt lever.

Selskapet som forvaltes av barna alene, har siden det ble opprettet i 2000 oppnådd et samlet resultat på 62 millioner kroner før skatt, ifølge Dagens Næringsliv.

Inntektene stammer i hovedsak fra godtgjørelser fra Thorbjørn Egners bøker, teateroppsetninger og tekster, både i Norge og utlandet. Egner står blant annet bak suksessene «Karius og Baktus», «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Folk og røvere i Kardemomme by».

Animasjonsfilmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen» fra 2016 bidro i fjor til et rekordår for arvingene, som alle er i 70-årene. Thorbjørn Egner AS hadde et resultat på sju millioner kroner før skatt.

– På vår fars vegne er vi veldig glade for at hans verk fortsatt lever. Gjennom familieselskapet jobber vi med å ta vare på og formidle dem på best mulig måte, sier Bjørn Egner (79), den eldste av Egners barn.

Han trekker også fram Dyreparken i Kristiansand som en viktig årsak til at verkene fortsatt er så populære.

– Det er snart 30 år siden min far startet samarbeidet om Kardemomme by. I fjor åpnet også Hakkebakkeskogen filmstudio, sier Egner.

Forfatteren, komponisten, illustratøren og billedkunstneren Thorbjørn Egner døde 24. desember 1990. Han ble 78 år gammel.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken