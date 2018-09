Rekordhøy grensehandel

De siste 12 månedene har vi brukt 15,1 milliarder kroner på grensehandel.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt dro nordmenn på 8,1 millioner dagsturer til Sverige for å handel billig mat og drikke.

Samtidig er det ekspansive planer om å bygge ut og legge til rette for enda mer norsk handel på den svenske siden av grensen.

Direktør for Virke handel, Harald Andersen, er bekymret for at norsk næring taper kampen mot svenskehandel og netthandel. Han frykter også planene om mer utbygging ved grensen.

- Den storstilte utbyggingen på grensen, tyder på at enda flere arbeidsplasser vil gå tapt om ikke regjeringen snarest handler. Grensehandelen rammer alle bransjer i handelen, fra apotek og sportsforretninger til dagligvare.

- Det er helt uakseptabelt at norske myndigheter legger til rette for eksport av handel og arbeidsplasser til utlandet, sier han.

Virke ønsker at regjeringen skal fjerne momsfritaket på nettkjøp under 350 kroner fra utlandet, og reverserer den store økningen i særavgiftene.

Mange utenlandske netthandelsaktører selger usunne varer til Norge , og slipper unna både moms og norske særavgifter.

- Det er en dårlig takk for folkehelse-innsatsen til norsk handel å sende omsetningen over til den andre siden av grensen. Nordmenn hamstrer store mengder med usunne varer, men sukker er ikke sunt selv om det er kjøpt i Sverige, sier Andersen.

