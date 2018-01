Til tross for et år med høye strømpriser og en mild vinter, var strømforbruket i 2017 rekordhøyt.

– Det har aldri blitt brukt så mye strøm i Norge som i 2017. Dette til tross for at strømprisene gikk opp, og vinteren i fjor var relativt mild, sier direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Stavanger Aftenblad.

Direktoratet oppsummerer kraftåret 2017 med at klimaendringer danner bakteppet for høyere produksjon, høyere forbruk og høyere priser.

Strømprisene var i 2017 i gjennomsnitt 10 prosent høyere enn i 2016. 2017 var også et mildt år, med mye nedbør. Det kom derfor over 10 prosent mer energitilsig i de norske vannmagasinene.

Totalt var strømforbruket i fjor på 132,9 terawattimer (TWh). Det er 0,6 TWh mer enn året før, noe som tilsvarer et års strømforbruk i en liten norsk by.

