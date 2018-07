Rekordvarme og historisk høye strømpriser gir solcellebonanza

Rekordhøye strømprisene gjør at stadig flere nordmenn velger solcelleanlegg. Men ekspert advarer mot å kjøpe solcellepanel basert på årets ekstremvarme.

- Dette er en no-brainer. Det er å kaste bort penger ikke å ha solceller, sier Nicolas Hall til Nettavisen.

Oljeingeniøren installerte solcellepanel på huset sitt i fjor og har fått svært god uttelling så langt. Under årets solrike sommer har strømprisene nådd sitt aller høyeste nivå noensinne.

Men mens nordmenn flest betaler i dyre dommer, har Hall tre måneder på rad fått utbetalt penger på strømregningen. Takket være solcellepanelene går strømforbruket hans i pluss i de solrike månedene.

- Jeg har fått kredittnota for mai, juni og juli og jeg får det nok i august og september også. Det er klart jeg merker forskjell, sier Hall.

FÅR IGJEN PENGER: Hall tjener penger på strømregningen de tre siste månedene.

Kraftig økning

Den kraftige prisoppgangen på strøm skyldes lite nedbør i sommer, kombinert med en hard og kald vinter i fjor. Kombinert med en solrik sommer har det ført til at at interessen for solcellepanel hos nordmenn har økt kraftig.

Otovo, markedsleder på solcellepaneler til private hjem i Norge, har hatt omtrent like mange taksjekker siden mai i år som de hadde hele fjoråret.

- Vi hadde 11.000 taksjekker i hele 2016 og 100.000 i hele 2017. Nå i sjokkvarmen ligger vi på 40-45.000 i måneden. Antallet salg er fordoblet fra i fjor, sier Andreas Thorsheim, daglig leder og gründer i Otovo til Nettavisen.

Et solcellepanel koster rundt 100.000 kroner og varer i 30 år. Du får dessuten støtte fra Enova for innkjøpet.

Ekspert advarer

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i strømanalyseselskapet Wattsight er åpen for at det kan lønne å kjøpe solcellepanel for mange nordmenn. Han advarer imidlertid mot å kjøpe solcellepanel basert på den solrike sommeren i år.

- Nå har vi en kortsiktig situasjon med høye strømpriser og mye sol. Dette vil påvirke strømpriser i år og kanskje neste år, men det er ikke noe grunnlag for å gjøre investeringer for mange tiår fremover, sier Lilleholt til Nettavisen.

Solcelleeier Hall mener heller ikke at årets solrike sommer bør ha noe å si for de som vurderer solcellepanel.

- Dette er ikke noe jeg tenker på, men jeg tror strømprisene vil stige, og da er det kjempelurt å ha solcellepanel, sier han.

Som å binde renten

Kjøp av solceller kan sammenliknes med å binde renten på boliglånet ditt. Ved å kjøpe solcellepanel «binder» du prisen på en del av strømmen din de neste 30 årene, og jo mer strømprisene stiger, jo mer lønnsomt vil det være.

Thorsheim mener at det meste tyder på at strømmen vil bli dyrere i tiden fremover.

- Selve strømprisen blir dyrere, nettleie blir dyrere og elavgiften øker. Det blir stadig mindre atomkraft og kull og Europa knyttes sammen gjennom nye kraftnett. Vi får ikke lommer med billig kraft, som Norge, lenger, sier Thorsheim.

Thorsheim understreker at stedet du bor på vil ha veldig mye å si for hvor mye det lønner seg å installere solceller.

- Argumentene for solceller er alltid riktig i Larvik og alltid feil på Rjukan, sier Thorsheim med henvisining til en av Norges mest solrike byer og den klart minst solrike. Rjukan har sol bare seks måneder i året.

Støtte fra ekspert

Lilleholt i Wattsight gir Thorsheim rett i at strømprisene vil stige i årene fremover.

- Vi venter at strømprisene vil øke mellom 30 og 45 prosent mot 2040, men oppgangen kan komme opp mye raskere enn det. Vi mener markedet er underpriset fra 2020 og fremover, sier han til Nettavisen.

Han sier at verdensmarkeder vil holde seg høyt, som følge av at varmekilder som kull og atomkraft fases ut i mange land.

- Ved siden av det vil strømmen bli dyrere når Norge knytter seg tettere til Europa, selv om en slik tilkobling er en fordel i perioder som den vi er i nå, når det er tørke i Norge. Da er billigere å importere strøm fra Europa, sier Lilleholt.

