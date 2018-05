Rema 1000 skal kutte 304 tonn plast i år - fjerner dagens plastpose

Storstilt satsing fra dagligvaregiganten.

– Vi i Rema 1000 er opptatt av å gjøre det som virker og som er enkelt for kundene våre. I år kutter vi mer enn 300 tonn plast, dette er svært ambisiøst, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000 til Nettavisen.

I den sammenheng vil Rema kvitter seg med dagens plastpose og erstatter den med en ny miljøpose av 80 prosent gjenvunnet plast.

I dag er de beste posene på markedet 50 prosent gjenvunnet plast.

- Dette er et bidrag til at du kan ta et miljøvennlig valg. Det er ikke symbolpolitikk, men noe som har en reell effekt for klimautslippene, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Mette Fossum, i Rema 1000 til Nettavisen.

Kjeden skal dessuten redusere plastbruken med 174 tonn i frukt- og grøntavdelingen i år, blant annet ved å innføre papirposer med epler, pærer, plommer og liknende.

Til sammen akter Rema å kutte 1500 tonn plast i løpet av de neste tre årene.

Ingen papirposer

Kiwi kunngjorde i forrige måned at de skal kutte plasten i frukt- og grøntavdelingen med 200 tonn innen 2020. I tillegg innfører Kiwi en papirpose i mai som alternativ til den vanlige plastposen, etter at kundene hadde etterspurt dette i lang tid.

Også Extra har planer om å innføre en papirpose i alle sine butikker.

Rema så også på mulighetene for å innføre en papirpose, slik Kiwi og Extra gjør, men kom frem til at det ikke er et godt alternativ.

PLASTKUTTER: Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Mette Fossum i Rema 1000.

- Hvis du ser på det totale CO2-regnestykket som går til å produsere en papirpose, er våre miljøposer et bedre klimaalternativ, sier Fossum til Nettavisen.

Bærenett

Til de som likevel ønsker et alternativ, tilbyr Rema 1000 et bærenett til det Rema omtaler som «markedets laveste pris».

- En papirpose tåler ikke så mye. I Norge brukes en plastpose minst to ganger, både i butikken og til avfall, sier Fossum, som sier at den nye posen er ganske lik den nåværende, med unntak av at den er en anelse gulere og av bedre kvalitet, sier Fossum.

Miljødirektoratet har funnet ut at nordmenn bruker 82 prosent av posene til å kaste avfallet sitt i. 15 prosent gjenvinnes til nye plastprodukter. Bare tre prosent går med restavfallet til energiutnyttelse.

Flere endringer

Fossum sier det er flere måter kundene vil merke endringene på.

- Kundene vil merke at en del varer får en annen innpakning og mindre luft i pakningene, selv om det sikkert fortsatt vil være mulig å redusere mer, sier Fossum.

Hun sier at du vil se pappskåler på avokado og små, tynne papirposer på frukt og grønt.

Samtidig vil altså den nye plastposen til Rema fases inn gjennom året. Den er allerede i bruk i butikken på Ensjø, direkte under Remas hovedkontor.

- De kommer i løpet av året i alle butikker, men samtidig vil det ta tid å få ut alle de gamle på markedet, sier hun.

Positivt

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet er veldig glad for å høre om planene til Rema 1000.

- Jeg tenker at det er veldig bra, samtidig viser det hvor stort problemet er, når man kan fjerne så mye plast på kort tid. Det er på overtid at dagligvarebransjen tar ansvar, og det er kjempefint at vi ser at flere og flere også gjør det, sier hun til Nettavisen.

Hun håper nå dette sprer seg til andre næringer og at dagligvarebransjen går sammen om en felles visjon om å ha minst mulig plast.

- Men kan ikke mindre plastbruk også føre til økt matsvinn?

- På enkelte varer stemmer det, men det har tatt helt av hvor mange varer som pakkes inn i plast. Mellom 2004 til 2014 har matsvinnet doblet seg, og samtidig har bruken av plastemballasje økt med 50 prosent. Det er veldig mye unødvendig plast som ikke bidrar til å redusere matsvinnet. Det er blir viktig for bransjen å identifisere hvilke varer som virkelig trenger plast og kvitte seg med alt annet, sier Lundberg.

