Restruktureringsforslag sender Seadrill til værs

Opp76 prosent på to dager.

Seadrill, den kriserammede riggkjempen til John Fredriksen, har steget elleville 75 prosent denne uken.

Bare onsdag er aksjen opp 21 prosent.

Oppgangen kommer etter at det denne uken ble kjent at to grupperinger av obligasjonseiere i Seadrill som ha vist interesse for alternative løsninger.

FULL FART: Seadrill steg 10 prosent mandag, 29 prosent tirsdag og så langt 22 prosent onsdag.

Det kommer frem i et rettsdokument som er offentliggjort av retten i Houston, ifølge DN.

Det skal være uklart hva forslagene går ut på, men ifølge Reuters, gjengitt av Hegnar.no, skal det ene forslaget ha blitt lansert av en gruppering som eier om lag 25 prosent av Seadrills obligasjoner. Det andre forslaget skal ha kommet fra én obligasjonseier, ifølge Reuters.

Seadrill søkte i midten av september om konkursbeskyttelse i USA. Seadrill hadde samlede forpliktelser på rundt 20 milliarder dollar da selskapet søkte konkursbeskyttelse. Selskapet prises for øyeblikket til 1,5 milliarder kroner.

I løpet av neste vår håper Fredriksen at en dommer ved en konkursdomsstol i Texas skal få gi han gjennomslag for hans forslag om en omfattende gjeldssanering. I dette forslaget vil Seadrills obligasjonseiere måtte ta store tap.

