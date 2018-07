Resultatfall for XXL

Sportsgiganten overrasker med lavere inntjening.

Saken oppdateres.

Sportsgiganten XXL la fredag frem kvartalstall for andre kvartal. Tallene viser at selskapet holder den kraftige veksten oppe. Selskapets investorer vil imidlertid trolig bekymre seg over at selskapet tjener mindre enn før.

XXL solgte sportsvarer for 2,3 milliarder kroner i april, mai og juni, men satt igjen med et resultat før skatt på 120 millioner kroner, ned fra 168 millioner i samme kvartal i fjor.

Analytikerne hadde ventet et resultat før skatt på 183 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt.

XXL skriver at i Norge hadde XXL en vekst på 4,2 prosent i sammenliknbare butikker.

Det norske markedet hadde en god, men kort vårsesong i april, ifølge selskapet.

"Mai og juni viste seg å være summermåneder med tørrt og veldig varmt vær som ga solid etterspørsel etter sommerrelaterte sportsvarer", skriver selskapet.

