Reuters: USA setter F35-bestillinger på hold

Det amerikanske forsvarsdepartementet har midlertidig krevd stans i leveransene av F-35-kampfly fra flyprodusenten Lockheed Martin, ifølge kilder.

Avgjørelsen kommer som følge av uenigheter om hvem som skal dekke kostnadene for reparasjoner av en produksjonsfeil som er funnet på over 200 av flyene, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået har fått opplysningene bekreftet av tre anonyme kilder som angivelig kjenner saken godt.

Norge har kjøpt 52 F-35-kampfly fra Lockheed Martin, og etter planen skal det leveres seks fly i året fram til 2025. Det er foreløpig usikkert om feilen det er snakk om også rammer de norske flyene.

Reuters skriver at når USA stanser leveransene, kan det få konsekvenser for utenlandske kunder også. Så langt har regjeringene i to andre land sluttet å akseptere F35-leveranser som følge av saken, ifølge to av kildene.

Også i fjor sluttet USA å ta imot F-35-leveranser i 30 dager etter funn av en feil.

