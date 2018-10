Rister på hodet av forslag om «maks 10 flyreiser»: - Vi skal fly mer

- Vi skal ikke fly mindre, vi skal fly mer, sier sentral Ap-politiker i Trondheim. Han rister på hodet av forslaget om maks 10 flyreiser per nordmann.

- I Trøndelag har vi planer om å fly mer og vi kommer til å fly mer. Det er en ønsket samfunnsutvikling, sier Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Adresseavisen (krever abonnement).

Utspillet er en reaksjon på forslaget fra Venstre-politiker Ketil Kjenseth, leder av Energi og miljøkomitéen på Stortinget, som vil ha kvote på maks ti flyreiser per år per nordmann.

Les mer: Foreslår maks 10 flyreiser i året per nordmann

Sandvik sparer ikke på kruttet og mener Kjenseths forslag er useriøst,

virkelighetsfjernt og ikke forenlig med hvordan landet vårt er formet og livet vi lever.

- Vi kommer til å fly mer. Det er en ønsket samfunnsutvikling. Det er ikke galt å fly, det er fornuftig å fly, sir han til Adresseavisen og legget til at selv de som velger å ikke fly må bevege seg på andre måter som også gir CO2-utslipp.

Les også: Her er flyet som skal gå direkte mellom Oslo og Beijing

- Essensiell faktor i verdiskapning

Sandviks hovedpoeng er at fly er en essensiell faktor i verdiskapning både nasjonalt, regionalt og lokalt. Han mener at dersom vi slutter å fly, vil

vitenskapsfolk og næringsliv ikke kunne møtes. Da vil det ta

enda lenger tid å finne miljøvennlige løsninger.

Les også: Erik Solheim svarer på kritikken rundt gigantiske reiseregninger

Han mener at å fly er muligheten nordmenn (og andre) har til å holde kontakt med hverandre, oppleve verden utenfor, øke verdiskapningen og finansiere velferdsstaten. Det er ikke et alternativ å fly mindre, understreker Sandvik overfor Adressavisen.

- Dette de holder på med i Stortinget?

Nettavisens sak om forslaget om «maks 10 flyreiser per nordmann» er den mest delte saken på Facebook det siste døgnet. Det har kommet et stor mengde kommentarer på saken, og forslaget blir ikke mottatt særlig positivt.

- Gud bedre, er det dette de holder på med på Stortinget? Hva er det vi har stemt inn? skriver en leser.

- Fri oss fra politikere som ønsker å ta totalstyring over våre liv, skriver en annen.

- Kan man få selge «flykvoten» sin så kunne det jo bli litt interessant, skriver en tredje.

Selv MDG vender tommelen ned

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet de grønne, Arild Hermstad, kommenterer Kjenseths forslag slik overfor Nettavisen:

- Å utrede nye miljøtiltak er vi som regel positive til, men premisset må være at utslippene fra flyreiser skal gå raskt nedover. Dette forslaget har neppe noe for seg. En slik utredning vil sannsynligvis bare bidra til at regjeringen enda en gang utsetter tiltak som kutter utslipp.

Hermstad tror ikke Kjenseth vinner gehør i regjeringen for sitt forslag:

- Det er helt usannsynlig at Kjenseth får med seg regjeringen på dette forslaget. I statsbudsjettet gjorde Venstre, Høyre og FrP det tvert i mot billigere å fly og å forurense, fordi de satte ned flyseteavgiften. De fortsetter dessuten med å utsette togprosjekter og ønsker ikke lyntog mellom de største byene, noe som kunne blitt et godt og miljøvennlig alternativ for folk, sier han.

Hermstad peker på at MDG i sitt program sier at de vil gjøre flyreiser dyrere, men med lavere pris til Nord-Norge, dit det er vanskelig å komme seg på en miljøvennlig måte:

- Det er fordi vi mener at luftfarten også må ta sin del av klimakuttene. Når FN sier vi må halvere klimagassutslippene de neste 12 årene, så kan ikke flytrafikkens utslipp gå rett til himmels, slik som i dag.

Mest sett siste uken