Røkke er blitt åtte milliarder rikere siden nyttår

Tjener gode penger på Aker.

Investeringesselskapet Aker, der Kjell Inge Røkke har mesteparten av investeringene sine, er blitt en pengemaskin for eieren.

Selskapet, som onsdag la frem tallene først første kvartal, har steget 36 prosent siden nyttår, og er nå priset til 41 milliarder kroner på børsen.

Røkkes eierselskap TRG eier to tredjedeler av aksjene i Aker, så det betyr at aksjehandelen som han kontrollerer har steget med over sju milliarder siden nyttårsaften 2017.

På toppen av det kan Røkke glede seg over å ha håvet inn 912 millioner kroner i utbytte.

BØRSOPPGANG: Aksjeverdien til Aker har steget kraftig siden nytttår.

Mye av oppgangen kommer som følge av den sterke oljeprisen, som nå ligger på 77 dollar fatet. Det har sørget for børsfest for Akers klart største eiendel, Aker BP, som har vært gjennom en skikkelig børsfest de siste ukene.

- Sammenliknet med referanseindeksen, har Aker gitt en avkastning på 33 prosent så langt i år. Igjen er det Aker BP som er den viktigste bidragsyteren til verdiutviklingen. Aktivitet i oljesektoren tar seg opp med økende oljepriser, og Akers portefølje har brukt nedturen bra, og forberedt seg på gjeninnhentningen, noe som har resultert i et sterkt ordreinntak, sier Akers konsernsjef og Røkkes høyre hånd, Øyvind Eriksen, i en kommentar.

Onsdag la altså Aker frem tallene for første kvartal, som sluttet ved utgangen av mars. Mye av oppgangen til Aker har kommet etter den tid, men selskapet hadde likevel et svært solid kvartal og økte verdiene med 1,6 prosent til 42,4 milliarder kroner.

