Røkke henter Karl-Petter Løken som toppsjef i Kværner

Tidligere landslagsspiller overtar industrikjempen.

Kjell Inge Røkke henter inn tidligere landslagsspiller og Rosenborg-legende Karl-Petter Løken (51) som sjef for Aker-selskapet Kværner.

Det skriver selskapet i en børsmelding.

Løken er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Siden 1991 har han hatt nøkkelstillinger innen olje- og gassindustrien i selskaper som Statoil, Aker Solutions og Lundin, hvor han jobber nå som leder for prosjektutvikling.

Serimester

Samtidig var Løken en fotballspiller på toppnivå i Norge og endte opp med 36 A-landskamper. Han har blitt seriemester sju ganger og cupmester fire ganger med trønderne. Etter at han la skoene på hylla, har han på fritiden vært ekspertkommentator for NRK i forbindelse med fotballkamper.

Her Karl Petter Løken i landslagsdrakt. Foto: Tor RIchardsen / Scanpix

Fra 2011 til 2015, var Løken Engineering Manager for utbyggingen av Lundin Norways Edvard Grieg felt, der Kværner var hovedleverandør.

- Vi er glade for at Løken vil overta roret. Han har en sterk forståelse av industrien, han kjenner Kværner også fra kunde-siden, og han har bred erfaring med å utvikle lag som kan levere topp resultater, sier styreformann Leif-Arne Langøy i Kværner i en melding.

Gleder seg

Hovedpersonen selv sier at han gleder meg til å bli en del av Kværner.

- Jeg kjenner allerede en del til organisasjonen, menneskene og til hva de står for. Over de senere årene har jeg også blitt imponert over hvordan Kværner har blitt anerkjent blant internasjonale kunder som den leverandøren som alltid leverer som avtalt, sier Løken.

- Konsernets ekspertise, kapasiteter og posisjon er et sterkt utgangspunkt for å fortsette dette systematiske arbeidet, og for samtidig å utvikle virksomheten videre, sier han.

Han overtar for Jan Arve Haugan, som i februar sluttet i Kværner for å overta som toppsjef i da nyetablerte Aker Energy.

Kværner kontrolleres av Aker Kværner Holding, som igjen eies av Røkkes børsgigant Aker med 70 prosent og den norske stat med 30 prosent. Røkke er styremedlem i selskapet.

