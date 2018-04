Bedriften planlegger allerede å bygge ut 1000 nye boliger.

Kjell Inge Røkkes Aker Capital AS, John Fredriksen med Geveran og Joh Johannsons Eiendom AS har slått seg sammen og dannet et nytt eiendomsutviklingsfirma.

Det bekrefter Aker AS i en pressemelding mandag.

Den nye bedriften som heter FP Bolig Holding AS (FP Bolig) blir deleid av bedriftene. 37,55 prosent av bedriften eies av Aker og Eiendom AS. Geveran eier de resterende 24,9 prosentene av FP Bolig.

- Dette er et nytt strategisk skritt for vår eiendomsutvikling. Vi styrker våre eiendomsinitiativer ved å inngå felles eierskap med to fremtredende investeringsselskaper, sier Øyvind Eriksen i en pressemelding, som er daglig leder i Aker ASA.

Over de neste ti årene planlegger FP Bolig å bygge ut cirka 1000 boliger, over 80 000 kvadratmeter ved Fornebu.

Les også: Røkke kan tjene en milliard i måneden i de neste 12 måneder

Mest sett siste uken