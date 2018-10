Ørnulf Høyer spår nedlegging, opphørssalg og masse rabatter i klesbransjen

Motekongen mener selv han er godt rustet, men tror mange konkurrenter må gi opp. - Det blir ikke hyggelig for noen.

- Vi merker at det er tøffere tider. Det gjelder for oss også, og mange vil forsvinne og legge ned. En slik avskallingsperiode er ikke hyggelig for noen, heller ikke de som i utgangspunktet har en sunn virksomhet, som oss, sier Ørnulf Høyer (61), eier og daglig leder av Høyer, til Nettavisen.

Motekjeden Høyer er en av Norges største innen luksussegmentet med 26 butikker og over 300 ansatte.

Tidligere i oktober gikk kleskjeden PM Retail konkurs og mange andre kjeder sliter. Høyer tror vi er langt fra ferdig med nedturen i varehandelen.

- Det kommer en tid hvor mange vil slite. Det blir en dominoeffekt med nedleggelser, opphørssalg og masse rabatter, sier Høyer.

Venter ingen vekst

Selv venter han ikke noe særlig vekst for selskapet sitt de kommende årene. Resultat for Høyer-kjeden, som har 26 butikker i Norge, falt i fjor fra 17 til 4 millioner. I år ligger de imidlertid foran budsjett.

- Høyer vil nok ha et par år uten særlig vekst før vi kan vokse igjen. Slike perioder går vi gjennom av og til, senest i 2010, i etterkant av finanskrisen, sier motekongen.

Han tror imidlertid at aktørene som overlever vil komme ut sterkere på den andre siden.

- I sånne tider får vi bedre avtaler med leverandørene, spesielt for en stor aktør som Høyer. Så selv om det blir mindre omsetning i bransjen totalt, blir det mer å dele for de som er igjen, sier han.

Han tror også det blir billigere for butikkene å leie lokaler fremover. Store kostnader til leie av butikklokale er en av grunnene til at mange butikker sliter.

- Leienivåene er dessverre kunstig høye mange steder. Dette kan ikke fortsette hvis utleierne ønsker å bidra til at butikk-døden dempes, sier Høyer.

Advarer mot «ukjent» skattesmell: - Katastrofe



Det er også et annet område som Høyer mener ødelegger for handelen spesielt i Oslo, nemlig eiendomsskatten på næringseiendom i Oslo, som ble innført i 2017.

I 2018 økte satsen for næringseiendom fra 2 til 3 promille. Selv om denne satsen ikke økes neste år, anslår Oslo kommune å hente inn ytterligere 165 millioner mer i eiendomsskatt neste år.

Men det er ikke de som får regningen, som ender opp med å betale, ifølge Høyer.

NYE MERKEVARER: Høyer satser på egne merkevarer etter å ha introdusert merker som By Malene Birger, Sand, Tiger of Sweden og NN 07 til det norske markedet. Her sammen med merket Fram, oppkalt etter båten til Høyers oldefar Fridtjof Nansen.

- Gårdeierne betaler oftest ikke fem flate øre. Det står i de fleste leiekontraktene at alle skatter og avgifter som de pålegges fra myndighetene kan faktureres videre til oss som driver butikkene, så da gjør de det. Dette oppleves som dypt urettferdig, og politikerne bør derfor merke seg at eiendomsskatten er en katastrofe for mange retailerne, sier Høyer.

Administrerende direktør Glen Eikbråten i Byfolk, foreningen for gårdeiere i Oslo sentrum, sier at det er forskjellig praksis blant gårdseierne i Oslo rundt betaling av eiendomsskatt.

- Men det er mange gårdeiere som også sliter som følge av innføringen av eiendomsskatten. Ellers kan jeg bare vise videre til byrådet, som var de som kom med dette, sier Eiksbråten.

Finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), ønsker ikke å kommentere saken.

Merket fall i besøkende

I likhet med de fleste andre aktørene i Oslo sentrum, har Høyer merket godt til at det nå er færre besøkende på Karl Johan. Det kraftige fallet er kommet i kjølvannet av at byrådet i Oslo fjernet parkeringsplasser i fjor og stengte gjennomkjøringsgater i sentrum i år.

Det har også ført til at betydelig færre besøker Høyer-butikken på Karl Johan.

- Omsetning er avhengig av trafikk, så effekten av mindre parkering og nedgang i antall mennesker på Karl Johan har resultert i en seks prosent nedgang i omsetningen i vår butikk på Karl Johan, sier Høyer, som legger til at antallet besøkende var enda mer ned.

SKEPTISK TIL EIENDOMSKATT: Ørnulf Høyer mener butikkjedene må unngjelde etter at eiendomskatten ble innført.

Han mener at det ikke er tvil om at parkeringer bidrar til nedgangen.

- Det er åpenbart. Tallene inn på butikken på Karl Johan er totalt proporsjonale med at det er færre folk i Karl Johan. Spesielt merker vi at kundene som har med seg barnevogn er klart ned, sier han.

Var klar for nedgangen

Han sier imidlertid at han var klar over at nedgangen i antall besøkende ville komme og hadde forberedt seg på det. Høyer har dermed kuttet kostnader, blant annet ved å ta grep knyttet til bemanning og varekjøp.

- Vi har iverksatt nye inntektsgivende tiltak, og vi har omstrukturert og effektivisert organisasjonen, og blant annet kuttet i lederstillinger i butikken. Alt dette har gitt oss et gledelig halvårsresultatet som er 2,4 millioner kroner bedre enn budsjettert, sier han.

Han understreker at han selv gjerne vil bidra til et bedre miljø i hovedstaden.

- Jeg er veldig glad i miljøet, og er for miljøtiltak, selv om det går ut over businessen min. Samtidig må det være mulig å bruke skjønn, for eksempel bør elbiler og ikke minst barnefamilier med barnevogn ha anledning til å kjøre bil til byen. Det er for tungvint for barnefamilier å måtte ta med alt pikk-pakk og gå til trikken, bussen eller T-banen og så videre, sier han.

ERFAREN: Høyer startet opp kleskjeden med samme navn i 2004. Nå er han på jakt etter nye medeiere.

Han foreslår derfor at barnefamilier kan få et «barnevognmerke» som de kan sette i ruten og som gir dem lov til å parkere på steder i Oslo sentrum som er forbudt for andre.

- Noe sånt som det bør være en enkelt løsning, sier han.

Byråd Hanna Marcussen (MDG) sier hun skal ta med seg Høyers forslag videre. Se intervju nederst i artikkelen.

Barn i voksen kropp

Familien står også høyt for Høyer på et rent personlig plan. Motegründeren, som har to barn fra før, giftet seg i 2015 med 22-år yngre Line Aarø Strandli.

- Hjertet mitt banker fortsatt fortere når jeg ser Line, og det hadde det ikke gjort hvis det ikke ble gjengjeldt, sier Høyer.

Med Line kom også bonusbarnet Nova på ti år, som bare kaller Høyer «Birdy».

BRULLUP: Line Aarø Strandli og Ørnulf Høyer under bryllupet i 2015.

- Nova er helt klar på at Birdy er et barn i en voksen kropp, så det forklarer nok en god del om min hverdag med Line og hennes datter, sier næringslivslederen.

- Får dere tid til hverandre når du er så oppttatt med jobben?

- Jeg vil omdefinere spørsmålet. Jeg jobber til tider veldig mye, jeg fisker og jakter, jeg spiller golf innimellom og har dessuten en gutteklubb som jeg treffer en gang i måneden. Så spørsmålet er om vi har tid til hverandre på tross av alt dette. Svaret er stort sett «ja», sier Høyer.

Ekteparet har tid sammen, fordi de jobber mye sammen. Høyer mener at det viktigste er at det uansett er mye tid innimellom hvis man bare virkelig vil.

- Og jeg virkelig vil være sammen med Line. Det vet hun, og derfor gir hun meg litt tid selv om hun også vet å si fra når jeg bør begrense meg litt, sier Høyer.

Han legger til at han ofte står opp klokken fem eller seks om morgenen for å få ting gjort.

- Det er nettopp fordi jeg ønsker å tilbringe tid med familien når jeg kommer hjem. Og dessuten tror jeg at jeg skiller meg ut fra de aller fleste bedriftsledere på en veldig viktig måte: jeg har lært meg å ikke åpne eposter på mobilen. På den måten er jeg familiemann og kun familiemann når jeg drar hjem etter jobben, sier han.

Vil hente inn penger

For å utvikle selskapet videre ønsker Høyer, som i dag er eneeier av selskapet, å hente inn flere eiere i selskapet.

Ifølge Finansavisen ønsker Høyer å selge 40 prosent av selskapet for 100 millioner kroner.

Høyer bekrefter at han har hatt hektisk møteaktivitet med flere interessenter de siste ukene.

- Jeg snakker med flere investorer, men jeg har is i magen. Jeg vil finne den rette. Derfor skal vi ta oss den tiden vi trenger for å finne den optimale løsningen, sier han.

Han åpner også for å få inn investorer på nettsatsingen og merkevaresatsingene, men ikke butikkene.

- Vi trenger strengt tatt ikke noen investor i retail-virksomheten ettersom det er de to andre forretningsområdene som krever ny kapital, sier han.

Vil ikke kutte i butikker

En ting Høyer ikke vil gjøre, er å kutte i antallet butikker i noen betydelig grad.

- Det eneste unntaket er butikken i Halden der leiekontrakten er utløpt og som ikke vil fortsette etter dette. Våren 2019 starter vi imidlertid to nye butikker, sier Høyer.

De nye butikkene vil inngå i det nye konseptet Collabs by Høyer. Planen er å etablere 20 butikker de neste fire til fem årene.

Finansavisen skrev i juni at Høyer befant seg i likviditetsskvis og har slitt med å betale leverandørene i tide. Han sier imidlertid at dette er under kontroll.

- «Problemet» er at vi har solgt mer enn forventet av våre nye kolleksjoner, og dette betyr høyere forskuddsbetalinger til produsentene av disse merkevarer, sier Høyer.

- Så det korte svaret er at likviditeten er bedre, men at vi hele tiden må jobbe med denne. Dette er en evigvarende utfordring i en bransje hvor man som oftest betaler på forhånd for varer som selges måneder senere, sier han.

Skal vurdere forslaget

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) sier at hun skal vurdere Høyers forslag om et barnevognmerke.





- Det er absolutt et positivt innspill og jeg er glad for at handelsstanden tenker kreativt og engasjerer seg. Vi tar med oss alle innspill i arbeidet for et bedre sentrum. Parallelt vil det fremover komme på plass flere lekeplasser, flere gågater og flere trafikksikre og hyggelig byrom med benker og trær, noe som også vil gjøre sentrum bedre for folk – både med og uten barn, skriver hun i en epost til Nettavisen.







Hun understreker at byrådet arbeider for at det skal være enkelt og attraktivt for barnefamilier å legge handleturen til sentrum.





- Det har nok oppstått et inntrykk av at det er vanskeligere å komme til sentrum enn det faktisk er, enten man ønsker å reise med kollektivt eller bil. Det er hele 9000 parkeringsplasser i parkeringshus rundt sentrum, og veldig godt belegg, noe Høyer og andre gjerne må hjelpe oss å informere om, sier hun.

