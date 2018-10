Roligere børser i Asia

Børsene i USA avsluttet med markert fall igjen torsdag. Bare timer etter åpnet noen av Asia-børsene også ned fredag, men ikke like betydelig.

I Tokyo så Nikkei-indeksen, som raste hele 3,89 prosent torsdag, en nedtur på 1,06 prosent ved åpningstid. Den klatret imidlertid noe opp etter en times handel. Den bredere Topix-indeksen var kun ned 0,66 prosent.

I Shanghai var fallet 0,36 prosent fredag morgen, mens i Sør-Korea og Hongkong var det grønne tall å se.

Sjette dag med fall i USA

Torsdagens nedtur i USA gikk hardest utover selskaper innen bank- og helsesektoren. Men uroen rammer bredt, og selv aksjer som har vært regnet som trygge plasseringer, mistet verdi.

Ved stengetid hadde Dow Jones falt 2,1 prosent. Dermed har industriindeksen falt med 5,3 prosent i løpet av to dager, noe som er den kraftigste nedgangen siden februar.

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt, men langt mindre enn dagen før. Tapet lød på 1,2 prosent. Den brede S&P-indeksen endte ned 2,1 prosent.

To hovedgrunner



Dagen før raste aksjekursene med 3–4 prosent. Nedgangen rammet store teknologiselskaper som Amazon, Microsoft og Apple spesielt hardt, og torsdag fortsatt nedgangen.

Analytikere forklarer nedgangen med frykt for at USAs sentralbank vil komme med flere renteøkninger for å hindre overoppheting av økonomien. I tillegg er det flere forhold som tyder på at veksten i verdensøkonomien vil avta, blant annet som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

