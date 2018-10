Roman Abramovitsj vil skaffe seg Manhattans største enebolig

- Har ikke sett slik luksus på over 100 år, sier designekspert.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj, som for tiden leter etter en kjøper av fotballklubben, planlegger konstruksjonen av det som vil bli Manhattans største enebolig.

Avisa New York Times har fått tilgang på plantegningene til boligen på East 75th Street, og den russiske milliardæren sparer så visst ikke på noe når han vil pusse opp det som tidligere var tre separerte rekkehus til én enebolig.

Se bilder av boligen i videoen over!

Boligen på seks etasjer vil totalt ha et areal på 2.926 kvadratmeter.

100 millioner dollar

Renoveringen av boligen vil ifølge en designekspert som avisa har snakket med, koste opp mot 100 millioner dollar. Den prisen kommer på toppen av 90 millioner dollar som Abramovitsj har brukt på å kjøpe opp eiendommene.

GATEVENDT: Boligen vil beholde sitt klassiske 1800-tallspreg på siden som vender ut mot gaten.

Ifølge plantegningene som New York Times har fått tilgang på, skal boligen kunne by på minst fem soverom, tolv bad og en hovedsuite som okkuperer langt på vei en hel etasje - og som kommer med fem walk-in-closets og et innen- og utendørs svømmebasseng.

Den teaterlignende hovedtrappen i boligen vil være over fem meter bred. Selv de mest eksklusive trapper i de fleste luksushjem pleier ikke å være over 2,5 meter brede, skriver avisa.

Eget kunstgalleri

- New York-boliger har ikke sett en slik luksus siden de gamle familieherregårdene til Andrew Carnegie og Otto Kahn, sier designeksperten Sasha Josipovicz til New York Post, og sikter til de luksuriøse herregårdene som ble bygd i byen helt i starten av 1900-tallet.

Taket på Abramovitsjs bolig skal designes om til toppterrasse med tilhørende hage og utendørs spiseområde, mens boligen også vil inkludere to heiser, to kjøkkener og et toetasjers atrium som skal brukes som et kunstgalleri.

Russeren startet å kjøpe opp eiendommer i East 75th Street allerede i 2014. I midten av september overførte han eiendommene til sin eks-kone, Darya «Dasha» Zhukova, for en total verdi på 92,3 millioner dollar.

Mest sett siste uken