Ropstad omtales som den naive i KrFs avgjørende kamp

Kompromissforslag om hemmelig valg tok nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad på sengen under det dramatiske landsstyremøtet KrF avholdt torsdag.

Spenningen er til å ta og føle på før KrFs skjebnelandsmøte fredag.

Etter partiets landsstyremøtet torsdag møtet brøt jubelen løs i partileder Knut Arild Hareides røde leir, mens de blå ble lengre og lengre i masken utover kvelden, skriver VG.

Årsaken er at landsstyret med stort flertall gikk inn for hemmelig, skriftlig valg – noe som er Hareides siste håp for å unngå et knusende tap i det ekstraordinære landsmøtet som begynner på Gardermoen klokken 11 fredag.

På Hareides rød side er stemningen svært god etter utfallet av landsstyremøtet. I hans leir beskrives resultatet som en stor seier. Overraskelsen er også stor over at Ropstad og Bollestad gikk med på forslaget, og Ropstad omtales i leiren der som en naiv maktspiller, skriver VG.

De blå nestlederne sa overraskende ja til et forslag fra parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan. Grøvan vant frem med sitt krav om at alle de tre forslagene til partiets retningsvalg skulle stemmes over samtidig – og fikk nesten hele landsstyremøtet med seg på det, forteller kildene til VG.

Rød side var sterke motstandere av Grøvans forslag. Men de gikk med på det siden han var villig til å gå med på Hareides viktigste kort foran avstemningen i morgen: et hemmelig skriftlig valg.

- KrFs blå velgere er blitt urettferdig behandlet

- Hadde mandatene til KrFs kommende landsmøte blitt valgt ut av medlemmene, ville trolig stillingen blitt 110-80 i blå favør, skriver Nettavisen-blogger Kjell Magne Rystad.

Det har vært mye snakk om prosessen med å velge ut mandater og om den har vært rettferdig. Et av forholdene som er påpekt, er at mandatfordelingen mellom fylker ikke gjenspeiler medlemsmassen. Fylker der KrF har få medlemmer har fått langt flere delegater enn det medlemstallet skulle tilsi. Fylker med mange medlemmer har fått langt færre enn de burde ut fra medlemstallet.

Tar et knusende oppgjør med KrF

Knut Anton Mork er en av landets mest kjente makroøkonomer. I 19 år var han sjeføkonomi i Handelsbanken, i tillegg til en lang akademisk karriere som professor og forfatter av lærebøker, blant annet på Handelshøyskolen BI og nå NTNU. Han er selv KrF-mann. Torsdag tok han et knusende oppgjør med sitt gamle parti på kronikkplass i Dagens Næringsliv: - Lettvinte påstander om at politiske motstandere har «andre verdier», «et annet menneskesyn», at de ønsker et «sorteringssamfunn» eller «et kaldere samfunn», vitner mer om mangel på rasjonelle argumenter enn om etisk engasjement, skriver Mork og minner om lignelsen i Bibelen om den selvgode fariseeren i Lukasevangeliet. Les også: Tar et knusende oppgjør med Kristelig Folkeparti

Stavrum: Erna blir sittende Statsminister Erna Solberg sitter tryggere enn Kristelig Folkepartis partileder Knut Arild Hareide, skriver Nettavisen-sjef Gunnar Stavrum. Knut Arild Hareide har ingen solid støtte i eget parti for å oppkonstruere en sak å felle regjeringen på, for å søke makt med Jonas Gahr Støre og en sentrum/venstre-regjering med støtte fra SV. Langt inn i Arbeiderpartiet vil det være en skepsis mot en slik regjeringsdannelse, og velgerne vil ikke akseptere at noen få landsmøtedelegater fra et parti under sperregrensen skal kaste landet ut i et regjeringsdrama, med tilhørende økonomisk uro og ustabilitet, skriver Stavrum videre. Les hele Stavrums kronikk: Erna Solberg blir sittende

Oftest enig med Høyre



KrF har de siste ni årene vært langt mer enig med Høyre på Stortinget enn med Arbeiderpartiet, viser tall fra organisasjonen Holder de ord.

Organisasjonen har satt sammen en oversiktover hvem som stemmer sammen med hvem i sakene Stortinget behandler. Tallene er basert på data fra Stortingets eget elektroniske voteringssystem.

Ifølge oversikten stemte KrF sammen med både Høyre og Frp i åtte av ti voteringer i stortingssesjonen 2017/2018, skriver Dagens Næringsliv. I fem av ti voteringer var KrF og Ap enige.

