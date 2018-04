RSF: Pressefriheten trues i USA, Russland og Kina

Pressefriheten trues verden over og USA, Russland og Kina leder an, konstaterer Reporters Without Borders (RSF) i sin årlige rapport.

Presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping slår hardt ned på politisk opposisjon og har bidratt til å skape «et klima av hat og fiendskap» mot journalister, slår RSF fast.

Kombinert med økende forsøk på å kontrollere mediene, utgjør dette en trussel mot demokratiet, heter det i årsrapporten fra journalistorganisasjonen.

Autoritære ledere og populistiske politikere truer pressefriheten i en rekke land, konstaterer RSF. Rapporten viser blant annet til Tsjekkias president Milos Zeman, som under en pressekonferanse trakk opp et Kalasjnikov-gevær med påskriften «for journalister».

Slovakias tidligere leder Robert Fico omtalte journalister som "«skitne, antislovakiske prostituerte» og «idiotiske hyener».

– Hatet mot journalister er farlig og en trussel mot demokratiet, sier RSFs leder Christophe Deloire.

Fiendskapen mot mediene er ikke lenger bare til stede i autoritære land som Tyrkia og Egypt, men forgifter nå også den politiske atmosfæren i noen av verdens fremste demokratier, konstaterer RSF.

(©NTB)

