Russisk telemyndighet stenger tilgang til Google- og Amazon-servere

Det russiske teletilsynet Roskomnadzor stenger tilgang til servere tilhørende Google og Amazon som del av arbeidet med å blokkere den krypterte Telegram-appen.

Tilsynet uttaler til nyhetsbyrået Interfax at det blokkerer «et betydelig antall» servere som eies av Google og Amazon, fordi tilsynet mener Telegram bruker servere fra disse selskapene til å omgå forbudet som nå har trådt i kraft i Russland.

Telegram er en populær meldingsapp der all kommunikasjon er kryptert. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har krevd å få tilgang til krypteringsnøklene slik at brukernes meldinger kan leses. Argumentet er at ekstremister kan bruke appen til å utveksle meldinger seg imellom. Blant annet bruker IS' talerør Amaq denne appen til å publisere kunngjøringer fra ekstremistgruppen.

Telegram har avvist kravet om tilgang og begrunner det med at det både er teknisk umulig og at det uansett er i strid med den russiske grunnloven. Telegram tapte saken i en russisk domstol og har nektet å stenge appen for russiske brukere. Teletilsynet Roskomnadzor har fått rettslig medhold i å blokkere Telegram på russisk jord fra mandag denne uken.

Blokkering av servere tilhørende Google og Amazon førte tirsdag til ringvirkninger ved at et tosifret antall russiske nettbutikker fikk problemer med tilgang til sine egne systemer.

Reuters melder videre at tilsynet tirsdag ba Google og Apple om å fjerne Telegram-appen fra sine respektive app-butikker i Russland.

