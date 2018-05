Russiske selskaper vil kunne tjene på USAs skroting av Iran-avtalen

Russland har fordømt USAs skroting av atomavtalen med Iran, men Russland er mindre sårbar enn Europa for nye amerikanske sanksjoner mot Iran.

Det betyr at russiske selskaper også vil kunne tjene på den amerikanske avgjørelsen, mener analytikere.

– Avtalen og opphevelsen av sanksjonene i 2015 markerte at europeisk næringsliv kunne vende tilbake til Iran. Men det er lite trolig at de vil kunne fortsette med det i dag, noe som gir rom for Russland, sier analytikeren Vladimir Sotnikov til det franske nyhetsbyrået AFP.

– Russland kan nå kjøre på i full fart, legger han til.

Atomkraftverk

Russland og Iran begynte å trappe opp det økonomiske samarbeidet lenge før atomavtalen ble inngått, til tross for sanksjonene.

Blant annet inngikk russerne en avtale med Teheran om å gjenoppta byggingen av atomkraftverket Bushehr etter at Tyskland hadde trukket seg ut.

– Europeiske selskaper er mer utsatt for det amerikanske markedet, de må føye seg for ikke å få problemer. Russerne er mindre utsatt og har mindre å tape, sier Igor Delance, analytiker i Den fransk-russiske observatørgruppen.

Han sier også at russiske selskaper fortsatte sin virksomhet i Iran uten å få noe trøbbel mens sanksjonene var på plass.

– De er vant til å jobbe med juridiske og økonomiske begrensninger. USA har systematisk tvunget Iran til å vende seg i stadig større grad til Russland og Kina, sier han.

– Ikke redde

Da den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov besøkte Teheran torsdag, lovet han å fortsette det økonomiske samarbeidet som før.

– Vi er ikke redde for sanksjoner, sa han.

Også Charlie Robertson, en analytiker ved den amerikanske investeringsbanken Renaissance Capital mener at russiske selskaper må kan gå gode tider i møte i Iran.

– Russerne ønsker å selge stål, transportinfrastruktur og andre industriprodukter til Iran. Jo mindre konkurranse fra USA og EU, desto bedre, fastslår han.

