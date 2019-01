Ryanair-piloter har strømmet til Norwegian. Nå slår Ryanair tilbake.

Hevner seg med storkampanje rettet mot Norwegian-piloter.

Norwegian har de siste årene hentet flere hundre piloter fra Ryanair.

- Vi har tatt over 200 piloter fra Ryanair det siste halvannet året og har en venteliste med Ryanair-piloter som vil jobbe hos oss, uttalte Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian, til Nettavisen i oktober i fjor.

Den siste tiden har imidlertid Norwegian hatt store problemer og måtte tidligere denne måneden stenge flere baser, blant annet i Spania, USA og Italia, og redusere ved andre baser.

Det har ikke den irske lavpriskonkurrenten vært sen med å utnytte.

Ryanairs rekrutteringssjef Mark Duffy opplyser nemlig på Linkedin at Ryanair har satt igang hurtigprosess, eller «fast track», helt spesifikt for rekruttering av Norwegian-piloter.

Det betyr at flygiganten ønsker å snappe til seg Norwegian-piloter i et lyntempo.

Det var Flymart24.no som først omtalte saken.

Aktiv

Den siste uken har dessuten Duffy vært svært aktiv på rekrutteringsplattformen med å fri til Norwegian-pilotene.

På sin offentlige profil har han lagt til flere henvendelser direkte til Norwegians piloter som rammes av kuttene.

«For Norwegians piloter som rammes av nyheten om stenging av flere baser, sendt CVen deres til pilotrecruitment@ryainair.com med «Norwegian fast track» i tittelen og vi vil forsøke å få det til å gå fort», skriver blant annet Duffy samme dag som Norwegian gjorde nyhetene kjent.

Ikke overrasket

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er ikke overrasket over dette grepet fra Ryanair.

- Ryanair er en av de kjappeste i flybransjen til å agere på muligheten å plukke opp piloter. Nå som Norwegian legger ned flere baser, vil det trolig være attraktivt for pilotene å hoppe over til Ryanair, sier han til Nettavisen.

- Alternativet er jo å flytte dit Norwegian tilbyr dem nye jobber. Men ønsker de ikke det er, står Ryanair og også andre flyselskap klar med åpne armer. De vil ikke bli arbeidsledige, sier Elnæs.

Norwegians kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaler-Nielsen sier på sin side at de ikke er opptatt av hva Ryanair gjør.

- Vi har vært tydelige på at vi vil gjøre det vi kan for at medarbeider på baser som blir avviklet skal få tilbud om jobb ved en av våre andre baser. Hvordan andre gjennomfører sin rekrutteringsprosess må de svare på, sier han til Nettavisen Økonomi.

Hodebry

Mangel på erfarne piloter i luftfarten har skapt mye hodebry for sjefene for flyselskaper i Europa.

Den harde konkurransen har dessuten ført til at høy temperatur og stor konkurranse mellom selskapene.

Det siste årene har Norwegian hentet en lang rekke piloter fra konkurrenten Ryanair.

Kjos har også hevdet at pilotflukten er bakgrunnen til Ryanair-sjef Michael O'Learys gjentatte angrep på Norwegian de siste årene.

Høy lønn

Elnæs viser til at Ryanair, som svar på konkurransen, allerede har økt lønnen til pilotene kraftig det siste året. Ifølge selskapet selv ligger Ryanair rundt 20 prosent over Norwegian i lønn.

- Ryanair ligger nå blant de høyeste lønnsnivåene for kapteiner i Europa, sier Elnæs.

Han sier at konkurransen om pilotene i europeisk luftfart er veldig hard.

- Det største behovet er de mest erfarne kapteinene. Et selskap som Ryanair får et nytt fly i uka og hvert fly trenger ti piloter. Da er det klart at de må hente inn flere, sier Elnæs.

Ryanair har forøvrig selv problemer for tiden og måtte sende en resultatvarsel i forrige uke.