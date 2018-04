Så mye kan du spare på å lade elbilen på riktig tidspunkt

Nye strømmålere gjør at det er til dels mye penger å spare.

Mens de fleste bilister er svært opptatt av literprisen på bensin og diesel, er de færreste klar over at det nå er til dels mye penger å spare på å lade elbilen sin på de rette tidspunktet.

Innen året er omme skal alle husstander i landet ha fått nye såkalte smarte strømmålere.

Utbyttingen er anslått å koste 10 milliarder kroner, og hovedhensikten er at du fremover skal betale den faktiske prisen for strømmen du benytter, ikke bare en gjennomsnittspris.

Av og til enorme prisvariasjoner

Årsaken til endringen, er at det er til dels store prisvariasjoner gjennom døgnet. I tillegg vil utbygging av mer uforutsigbar fornybar strømproduksjon gjøre at svingningene kommer til å bli mye større i fremtiden.

Under kan du se hvordan prisutviklingen kan være gjennom døgnet - og hvordan strømforbruket ditt hjemme typisk er:

Variasjonen av prisen på strøm kan være svært stor, både gjennom dagen - men også mellom dager. 1. mars i år varierte prisen fra ca 50 øre/kWh til godt over 3 kroner. Dagen etter var derimot strømprisene nesten helt jevne gjennom dagen. (Prisen her er basert på spotprisen på strøm, og tar ikke høyde for nettleie og avgifter utover mva)

Denne grafen viser strømutviklingen i løpet av et normalt døgn i en blokkleilighet: Varmebehovet er jevnt gjennom døgnet, men det kommer klare topper på morgenen og ettermiddagen - akkurat når strømmen er som dyrest.

Det uttalte målet til NVE er at du skal flytte så mye som mulig av strømforbruket som foregår i «rushtiden», til tider på døgnet hvor det er billigere. Tradisjonelt betyr det å flytte strømforbruket bort fra morgenkvisten og ettermiddagene, og til blant annet natt.

Det er også planlagt å gjøre endringer på nettleien, slik at prisvariasjonen kan bli enda større avhengig av når du bruker strømmen.

Handler mye om lading av elbil

Med mindre du har et veldig avansert hus, er det i dag forholdsvis lite du kan gjøre for å flytte på strømforbruket ditt. Det er vanskelig å flytte tidspunktet for middagen i stor grad, dusjing skjer som regel når du står opp - og TV-en står gjerne på på kvelden. På vinteren er det også som regel behov for mer eller mindre kontinuerlig oppvarming.

Og ikke minst bør du for all del ikke bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørketrommel når du ikke er hjemme.

Et betydelig strømforbruk som det derimot er mulig å gjøre noe med, er lading av elbilen. De fleste nye elbiler har innebygde funksjoner for tidsstyring av ladingen, noe som gjør at du uten store problemer kan unngå lading i de timene det typisk er høyest.

Så mye penger er det å spare

Hvor mye penger du kan spare på å lade elbilen din på de rette tidspunktene varierer med både hva slags elbil du har, hvor mye du kjører og hva slags lader du benytter deg av.

Mens det fra en vanlig stikkontakt i veggen normalt ikke skal hentes ut mer enn 10 Ampere til lading av elbil, finnes det hjemmeløsninger opp til 32 Ampere. Med den svakeste løsningen lader du et par kWh per time, mens du med en 32 Ampere-løsning får fylt på hele 7,3 kWh på en time.

Fordi elbilladingen også gjerne foregår i mange timer sammenhengende, er det ikke lett å sette fingeren på et perfekt ladetidspunkt.

Sparer nesten 20 prosent

Den norske strømstyringsaktøren Tibber har analysert hvor mye elbilkunder i praksis sparer ved å unngå å lade elbilen på de dyreste tidspunktene.

De analyserte derfor 27.000 faktiske elbilladinger. De fant ut at i snitt lader vi 18,7 kWh av gangen og bruker fem timer på prosessen.

Det interessante var derimot at gjennomsnittlig tilkoblingstidspunkt var rett før klokkken 16 på ettermiddagen, når strømprisen gjerne er på vei inn i en strømtopp.

Ved å intelligent styre ladingen av elbilen, har de i løpet av de fire siste månedene sett at man sparer like i underkant av 20 prosent.

Kan bli enda mer å spare

Det jobbes for tiden med innføring av såkalt effektprising på nettleien, noe som i praksis betyr at jo mer strøm du bruker samtidig, jo mer må du betale.

Intensjonen er blant annet å hindre at du nettopp setter elbilen på lading, samtidig som du setter igang vaskemaskinen og matlagingen når du kommer hjem.

Det krangles for tiden ganske høylytt om nøyaktig hva slags prismodell som skal brukes, der strømbransjen i stor grad er uenig med forslaget fra NVE. Alt tyder derimot på at en vil finne frem til en løsning der det på en eller annen måte vil straffe seg å bruke mye strøm samtidig.

