Så mye koster hytteturen i bompenger

Norges mest populære hytteområde er også mest belastet med bomstasjoner.

Før skisesongen setter inn har Nettavisen sammenlignet bompengekostnadene for hyttefolket i Norge. Oversikten er gjort for hytteområder knyttet til Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

Det er hytteeiere i Oslo-området som må betale mest for hytteturen, og dyrest er det for de som kjører E6 nordover til områder som Sjusjøen og Hafjell.

På toppen av hyttekostnadene



- At det er hytteeiere som er opptatt av bompenger er det ingen tvil om. Det blir over 300 kroner for hver tur, så er du på hytta 20 ganger i året så kan du jo selv regne ut hvor mye det blir, sier leder Jan Ove Holmen i Sjusjøen Vel - Norges største hytteområde.

Han bor i Ås sør for Oslo, og får bompengekostnader på 370 kroner for hver hyttetur, viser Fjellinjens bompengekalkulator.

Velforeningen i Norges største hytteområde har aldri tatt opp bompenger som en egen sak. Holmen poengterer også at bompengekostnaden kommer på toppen av andre store kostnader som følger med hyttelivet på Sjusjøen.

- Det er så dyrt å ha hytte at bompenger har vi aldri vært et tema som velforeningen har tatt opp. Eiendomsskatt, strøm, vann og kloakk, brøyting og betaling for løypekjøring gjør at det koster deg 40.000 kroner i året før du har beina innenfor hyttedøra, og da har vi ikke regnet med kapitalkostnaden, sier Holmen.

- Usosialt



PRIS PÅ HYTTETUREN: Få hytteområder i Norge ligger slik til at hytteeiere slipper bompenger for turen. Her er områdene Nettavisen har sjekket bomprisene til. KLIKK FOR STØRRE BILDE.

Cecilie Lyngby reagerer på at bompengeavgiftene øker, mens elbilene fremdeles slipper unna med null kroner.

- Systemet som er nå er usosialt og rammer feil folk - de som ikke har råd til å bytte ut sin gamle bil med elbil, ikke kan ha ladestasjon fordi de bor i byblokk eller sameie.

Hun driver protestsiden protestsiden “JA til miljø, NEI til økte bompenger!(Oslo & Akershus)!” som har 26.946 medlemmer på Facebook.

- Det rammer de som tjener under 450.000 - 500.000, mange aleneboere, småbarnsfamilier, eldre og syke. Prisene burde vært likt for alle, sier hun.

BOMPENGER TIL HYTTEOMRÅDER: Oversikten viser hvor mye du må betale i bompenger for å kjøre tur retur Norges mest populære fjellhytteområder.

